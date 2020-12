Una exposición fotográfica se inauguró hoy en la ciudad sureña de Can Tho para conmemorar el 76 aniversario del establecimiento del Ejército Popular de Vietnam (22 de diciembre) y los 91 años del Partido Comunista (PCV) (3 de febrero).

Los hanoyenses tienen la oportunidad de conocer mejor las particularidades culinarias de Italia, especialmente las comidas y bebidas típicas del país europeo, durante el evento “A taste of Italy every day”, en desarrollo del 7 al 13 del presente mes en Hanoi.

Unas 230 fotos sobre el desarrollo de las relaciones Vietnam-Indonesia protagonizan una exhibición conmemorativa por los 65 años de los vínculos entre ambas naciones que se inauguró hoy en línea e in situ en la región especial indonesia de Yogyakarta.

Com ga Hoi An (Arroz con pollo de Hoi An) es una especialidad famosa de la provincia central vietnamita de Quang Nam que gusta mucho a todos los que la han comido alguna vez.