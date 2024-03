Turistas en Bangkok, Tailandia (Fuente:AFP/VNA)

Bangkok (VNA)- La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) anunció una serie de medidas dispuestas con el objetivo de garantizar mejor la seguridad de los turistas extranjeros en la capital de Tailandia Las medidas para proteger a los turistas extranjeros de cobros excesivos y estafas se idearon durante una reunión con múltiples agencias bajo la presidencia del ministro de la Oficina del Primer Ministro, Puangphet Choonlaiad.En la reunión se discutió sobre el acoso a los turistas extranjeros por parte de conductores de tuktuk y taxis, obligándolos a comprar bienes y servicios en sus tiendas afiliadas, la situación del tráfico y diferentes aspectos de la seguridad turística.Al hablar después de la reunión, el secretario permanente de la BMA, Wanthanee Wattana, dijo que, entre las medidas, la BMA empleará tecnología de inteligencia artificial con su extensa red de cámaras de seguridad para monitorear las violaciones de las leyes del tránsito, las aceras bloqueadas por los vendedores y las prohibiciones de estacionamiento en las carreteras principales frecuentadas por turistas extranjeros.Se emitirán pegatinas para tuktuks, taxis y tiendas a fin de certificar que no cobrarán de más a los turistas. Las pegatinas indicarán que las tiendas y los vehículos han sido registrados por la BMA y no estafarán a los turistas. Los carteles advertirán a los turistas que no se dejen engañar para que les cobren de más por bienes y servicios.La BMA unirá fuerzas con otras agencias gubernamentales para monitorear y multar a los oportunistas que cobren de más a los turistas, dijo Wanthanee, señalando que también buscará ayuda del público para monitorear tales crímenes.La administración además proporcionará información útil para los turistas, como números de teléfono a los que pueden llamar para pedir ayuda, y publicará guías turísticas que informen a los visitantes sobre tiendas de bienes y servicios a precios amigables, agregó./.