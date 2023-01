Tay Giang, Vietnam (VNA)- Tay Giang es un distrito montañoso en la provincia central de Quang Nam, que tiene potencial para desarrollar el turismo verde y comunitario. Al poseer una rica identidad cultural de minorías étnicas, clima fresco, lugares pintorescos y una alta cobertura forestal, este lugar se convierte en un atractivo destino para turistas nacionales e internacionales.Ubicado a solo 120 kilómetros de los centros turísticos de Da Nang y Hoi An, y al lado de la legendaria cordillera de Truong Son, Tay Giang es considerado como "Sapa", en el norte, o "Da Lat", en el centro, porque su clima es fresco todo el año. Este sitio posee una belleza salvaje de bosques primitivos que seduce a numerosos visitantes, especialmente después de la reapertura de actividades turísticas.“Atrapar el amanecer y ver el mar de nubes en la cima “Que” en Tay Giang me da una gran sensación. Este lugar es como un “Sapa” del centro”.¡“No puedo imaginar que en Vietnam todavía exista un bosque primitivo tan hermoso” !“Es un lugar salvaje porque no ha habido mucha inversión en infraestructura, pero en el futuro creo que será un destino turístico impresionante de la región central”.El paisaje de Tay Giang no es muy diferente al de la región del Noroeste. Al llegar a la cima “Que”, los visitantes deben pasar caminos sinuosos cubiertos por nubes blancas, como las laderas de Khom Lung y Me Oi.Los bosques vírgenes y la cultura indígena de la minoría étnica Co Tu son considerados como un “tesoro” de Tay Giang en particular y de la provincia de Quang Nam en general. Según el doctor Vu Ngoc Long, exdirector del Instituto de Ecología de la región sureña, estas son ventajas importantes para ayudar a Tay Giang a desarrollar el turismo verde y comunitario. Por lo tanto, sugirió a los dirigentes locales tomar medidas para invertir, explotar y preservar estos valores patrimoniales, con el fin de convertir a Tay Giang en un destino turístico especial en la zona central de la cordillera de Truong Son.“La idea de establecer áreas forestales con fines patrimoniales allanará el camino para que Tay Giang desarrolle el modelo de turismo comunitario para los visitantes. También necesitamos invertir en la modernización de infraestructura para multiplicar el área de la selva tropical y servir al trabajo de conservación de la naturaleza”.Al llegar a Tay Giang, los visitantes pueden viajar a la llamada “puerta del cielo” Azut, ubicada en la región fronteriza entre Vietnam y Laos, donde es posible contemplar una belleza de ensueño con cuevas misteriosas.Se trata de un arco gigante de piedra caliza que conecta dos colinas para adquirir esa forma. Y desde esa “puerta del cielo”, los turistas pueden caminar durante unos 30 minutos hasta encontrar una cueva que consta de muchas cavernas grandes y pequeñas, con hermosas estalactitas formadas por el agua de lluvia que se filtra a través de las rocas durante miles de años, además de cascadas y arroyos. Este lugar resulta, sin duda, un destino ideal para los amantes de la aventura.Recientemente, en el distrito montañoso de Dong Giang, provincia de Quang Nam, se puso en funcionamiento el Área de Ecoturismo de la “puerta del cielo” Dong Giang. Se trata del proyecto turístico más grande desarrollado en la región montañosa de Quang Nam . Nguyen Van Luom, presidente del Comité Popular del distrito de Tay Giang, informó: “Junto con el establecimiento del Área de Ecoturismo de la puerta del cielo Dong Giang buscamos modernizar el sistema de transporte vial que conecta con el distrito de Tay Giang, con lo cual deseamos explotar el potencial turístico de nuestra localidad en un futuro próximo”.Desde los eventos del Año Nacional del Turismo 2022, la provincia de Quang Nam ha presentado una serie de productos de turismo ecológico asociados con la preservación de la cultura indígena en la región montañosa. Le Tri Thanh, presidente del Comité Popular de Quang Nam, dijo que en paralelo al desarrollo del turismo y la atracción de inversiones en áreas montañosas, el gobierno local prioriza la protección y el desarrollo de los ecosistemas forestales y la preservación de los rasgos culturales tradicionales autóctonos.“Para los proyectos de inversión en áreas montañosas, especialmente los de desarrollo turístico, realizamos evaluaciones exhaustivas sobre sus impactos en el entorno circundante y los ecosistemas forestales. Estamos decididos a evitar acciones que generen impactos adversos en el medio ambiente forestal a cambio de los beneficios económicos. Para ello, abogamos por buscar grandes inversores que comparten la misma mentalidad sobre la explotación de los valores ecológicos, culturales e históricos. Este trabajo requiere constancia, visión, dedicación y alta responsabilidad”.Todos los años, de octubre a febrero, es el momento perfecto para la caza de nubes en Tay Giang. En su viaje, los turistas también pueden hacer un recorrido por alguna aldea de la minoría étnica Co Tu y participar en una noche de fogata para sentir el cálido cariño y la sincera hospitalidad de los autóctonos. Allí, tienen la oportunidad de disfrutar de varios tipos de bebidas tradicionales como “ba kich”, tr'din o “can”, así como platos derivados de gallo, cerdo y arroz a la parrilla en tubos de bambú, en medio de un ambiente imperante del animado sonido de gongs y batintines. VNA/VOV