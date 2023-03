Un modelo de automóvil eléctrico de Alemania en la Exposición Internacional de Paraguas de Tailandia de 2022. (Foto: VNA)

Bangkok (VNA)- Las ventas nacionales de automóviles y motocicletas corren el riesgo de sufrir la peor parte si las instituciones financieras tailandesas se vieran afectadas por los quiebres bancarios en Estados Unidos y Europa, según la Federación de Industrias Tailandesas (FTI).



La preocupación surgió después de que los ejecutivos y reguladores bancarios de Estados Unidos y Europa intervinieran para salvar de una posible crisis a Silicon Valley Bank, con sede en California; Signature Bank, con sede en Nueva York; y Credit Suisse, de 167 años, en Suiza.

Surapong Paisitpatanapong, vicepresidente de FTI, dijo que si no se puede contener la turbulencia financiera, el sistema financiero mundial se verá afectado, lo cual eventualmente puede tener un impacto negativo en los bancos tailandeses y las instituciones no bancarias que otorgan préstamos a compradores de automóviles y motocicletas.



La FTI está monitoreando de cerca si las instituciones financieras globales enfrentarán un impacto, dijo.



El Club de la Industria Automotriz de FTI predijo que si la industria automotriz tailandesa no se ve abrumada por estos factores negativos, su producción total de automóviles alcanzará el objetivo de 1,95 millones de unidades este año, un 3,53 por ciento más que los más de 1,88 millones de unidades para 2022.



La producción de automóviles en Tailandia aumentó un 6,39 por ciento en febrero con respecto al año anterior, al ascender a 165 mil 600 unidades, ya que la escasez de microchips disminuyó y aumentaron las exportaciones.



En el mes, la exportación subió a más de 88 mil 500 unidades, un alza interanual de 11,42 por ciento. Las ventas nacionales, sin embargo, solo se situaron en casi 71 mil 600 unidades, una merma de 3,94 por ciento frente al mismo lapso del año anterior./.