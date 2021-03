Hanoi (VNA)- La transformación digital se considera el factor central para promover el crecimiento y el desarrollo integral, con el fin de cumplir las metas de modernizar el país, de acuerdo con el ministro vietnamita de Información y Comunicaciones, Nguyen Manh Hung Así lo confirmó el titular de la cartera al señalar los esfuerzos de Vietnam para combatir el COVID-19 en 2021, que constituye el primer año de la implementación de la estrategia de desarrollo socioeconómico durante el período 2021-2030.El ministro reveló cuatro asuntos principales en la transformación digital, a saber: dominar la infraestructura digital; dominar las plataformas digitales; dominar el ciberespacio nacional para desarrollarlo de manera segura, saludable, humanitaria y amplia; y dominar la tecnología de producción “Hecha en Vietnam”.En tal sentido, Vietnam planea formar las empresas digitales con capacidad de participar en las cadenas de valor del mundo, agregó.La transformación digital contribuye a la construcción de una sociedad digital, impulsando y reestructurando fuertemente la economía asociada con la innovación en modelos de crecimiento y mejorando la productividad, calidad, eficiencia, autonomía y competitividad de la economía. De hecho, la transformación digital genera influencias claras a toda la sociedad y constituye un factor muy importante para ayudar a las empresas a superar diversas dificultades en el proceso de gestión y operación.Por su parte, Vu Dang Vinh, director general de la corporación de Informes de Evaluaciones de Vietnam (Vietnam Report), señaló que la transformación digital de empresas se propone ahorrar costos, mejorar la eficiencia operativa, aumentar la competitividad, detectar y atraer clientes, ampliar los canales de distribución, automatizar los procesos productivos y controlar la calidad.En la etapa digital, la tecnología no solo es una herramienta, sino que debe considerarse un tema estratégico de todas las compañías, destacó y resaltó que varias empresas quebraron por no adaptarse y cambiar para satisfacer los nuevos requisitos de los clientes.La transformación digital no es simplemente la aplicación de las tecnologías, realmente debe ser el cambio de las operaciones de toda la organización para mostrar pasos innovadores y creativos.Siendo una de las economías con mayor crecimiento en la región, con un personal joven y talentoso, Vietnam tiene una gran potencialidad para la transformación digital y la explotación de esos recursos, resaltó Dang Vinh./.