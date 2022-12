Trayectoria gloriosa de mujeres vietnamitas hacia Copa Mundial 2023 (Fuente:VNA)

El 25 de diciembre de 2021, el entrenador Mai Duc Chung eligió a 23 futbolistas para entrenarse en España, una base importante para la Copa Asiática Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) 2022.El evento deportivo tuvo lugar del 20 de enero al 6 de febrero de 2022, con 12 equipos participantes, a saber, India, Japón, Australia, China, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas, Irán, Tailandia, China Taipéi y Myanmar. Vietnam se ubicó en la tabla C, junto con Japón, Corea del Sur y Myanmar.El 4 de enero de 2022, cuando la selección estaba en España para partidos amistosos, una jugadora se contagió de la COVID-19. Unos días después, la cantidad de jugadores y miembros de la delegación infectados aumentó rápidamente, hasta el momento en que 20 de las 23 futbolista vietnamitas se contagiaron con la enfermedad.Al recordar aquel momento, el entrenador Mai Duc Chung dijo que a solo unos días de la Copa asiática, se quedaron tres jugadoras. La mayor dificultad de la selección no provino de los partidos sino de la pandemia de la COVID-19.Afortunadamente, en el primer partido con Corea del Sur, 14 jugadoras dieron negativo al virus SARS-CoV-2; sin embargo, no estaban en buen estado de salud. El juego terminó con una derrota 0-3.En los partidos siguientes, Vietnam perdió frente a Japón 0-3 y empató 2-2 con Myanmar. Ganó el boleto a los cuartos de finales como uno de los dos mejores equipos terceros.Tras perder 1-3 ante China en los cuartos de final, Vietnam debía jugar partidos play-off con Tailandia y China Taipéi para obtener una entrada a la Copa Mundial 2023 , que tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda.Luego de un notable esfuerzo, Vietnam ganó 2-0 a Tailandia y 2-1 a China Taipéi, lo cual le ayudó a alcanzar el sueño al que aspiraban generaciones de jugadoras vietnamitas./.