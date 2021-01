Tran To Nga , una ciudadana de origen vietnamita, en una entrevista. (Fuente: VNA)

Tran To Nga, una ciudadana francesa de origen vietnamita (primera, derecha). (Fuente: VNA)

En el tribunal. (Fuente: VNA)

París (VNA)- El Tribunal de Gran Instancia de Evry, en Francia, escuchó hoy la demanda civil de Tran To Nga, una ciudadana de origen vietnamita, y 26 empresas químicas estadounidenses, incluida Dow Chemical y Bayer-Monsanto, relacionadas con el uso del Agente Naranja/Dioxina durante la guerra en Vietnam.Según la demanda presentada por To Ngan, esos grupos multinacionales proveyeron esa sustancia tóxica al ejército de Estados Unidos para su uso durante la guerra pasada, con graves daños a su salud y a millones de víctimas.La sesión judicial debía efectuarse en octubre de 2020, sin embargo, fue aplazada para inicios de este año debido a los efectos de la pandemia del COVID-19.Tran To Nga, nacida en 1942, trabajó como periodista y activista en Vietnam cuando tenía 20 años.En mayo de 2009, Nga, que contrajo una serie de enfermedades agudas, compareció como testigo en el Tribunal de Opinión Pública de París. Desde entonces, con la compañía de los abogados Wiilliam Bourdon y el escritor André Bouny, quien fue presidente de la Comisión Internacional de apoyo a las víctimas de Agente Naranja/dioxina en Vietnam, decidió presentar una demanda contra las empresas químicas estadounidenses.En mayo de 2013, el Tribunal de Gran Instancia de Evry aceptó la demanda de To Nga contra 26 empresas estadounidenses, las cuales son responsables de las lesiones sufridas por ella, sus hijos y muchas otras personas.En abril de 2014, recibió una notificación judicial para abrir la primera sesión con una lista de 19 empresas químicas estadounidenses que produjeron sustancias tóxicas utilizadas en la Guerra de Vietnam, las cuales nunca habían comparecido ante ninguna corte.Tras seis años con 19 sesiones procesales, To Nga enfrentó muchas dificultades y obstáculos causados por la parte acusada, así como enfermedades graves. El juicio de hoy es un paso adelante para el grupo de apoyo a las víctimas del Agente Naranja/dioxina.To Nga, oriunda de la provincia survietnamita de Soc Trang, fue reportera de la Agencia Informativa de Liberación, se incorporó al campo de batalla en el Sur y fue afectada por la dioxina.Un examen médico en Francia mostró que sobrevivió con niveles de dioxina en la sangre por encima de los estándares establecidos. Durante los últimos años, con la determinación de buscar justicia para las víctimas del Agente Naranja en Vietnam, presentó una demanda contra 26 empresas químicas estadounidenses que producían y comercializaban una gran cantidad de dioxina.En el lapso 1961-1971, la aviación norteamericana roció sobre territorio vietnamita 80 millones de litros de herbicida que contenían 400 kilogramos de dioxina, uno de los componentes químicos más tóxicos reconocidos por el hombre.Fue la guerra química de mayor envergadura y de consecuencias más destructivas en la historia de la humanidad. Más de 4,8 millones de personas resultaron expuestas a la dioxina, de las cuales tres millones sufrieron afectaciones./.