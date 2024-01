Cao Bang, Vietnam (VNA)- El Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo Biológico de Hoang Lien en la provincia norteña vietnamita de Ca Bang informó que dos ualabís se adaptan gradualmente al nuevo hábitat.En un encuentro de trabajo con funcionarios de la Embajada de Australia en Vietnam, el director del Centro, La Van Toi, compartió que ualabí es el primer y único animal de origen extranjero en el ente y solicitó el apoyo de la misión diplomática australiana para conectar con organizaciones de rescate de animales, expertos y voluntarios con el fin de cuidar mejor las plantas y los animales, en general, y las especies de canguros, en particular.En esta ocasión, la Embajada australiana donó una asistencia financiera al Centro para cuidar los ualabíes.Con anterioridad, la entidad recibió cuatros ualabíes, pero dos de ellos murieron por enfermedad, informó la veterinaria Tran Thu Nga y agregó que los ualabíes son cuidados y criados en forma semisalvaje en una zona de unos 200 metros cuadrados.El primer ualabí fue descubierto y capturado por habitantes de la comuna de Duc Long, distrito de Thach An (Cao Bang), el 8 de noviembre de 2023. El día siguiente, la Policía comunal y el pueblo continuaron capturando dos especies de canguros más y la fuerza de guardabosques del distrito de Thach An descubrió otro más dos días después.Según las autoridades, Vietnam no tiene esta especie de canguro, por lo que es posible que se trate de especies extranjeras dejadas por los contrabandistas cuando las descubrieron los guardabosques./.