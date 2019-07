Londres (VNA)- Durante el séptimo diálogo estratégico entre Vietnam y Reino Unido que se desarrolló en esta capital, ambas naciones acogieron con satisfacción el progreso sostenido en su asociación al más alto nivel, y reafirmaron el apoyo al orden internacional basado en normas, el libre comercio, el desarrollo económico sostenible, la educación, y los intercambios culturales.

Escena del evento (Fuente: VNA)

El evento se efectuó este martes en Londres con la participación de To Anh Dung, subtitular de Relaciones Exteriores de Vietnam, y de Harriett Baldwin, ministra de Estado para África y Desarrollo Internacional del Reino Unido, quienes expresaron su satisfacción por los resultados de las deliberaciones sobre una amplia gama de asuntos bilaterales e globales, incluidos los relacionados con los derechos humanos.



En sus declaraciones tras el encuentro, los dos funcionarios afirmaron que sus países abogan por el libre comercio internacional, destacaron la relevancia de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EFFTA) el 30 de junio, y enfatizaron acerca de la importancia de dar continuidad de las relaciones comerciales bilaterales, después de que Reino Unido abandone el mencionado bloque comunitario (Brexit), sobre la base de lo previsto en el acuerdo con la UE.



Los diplomáticos deliberaron la propuesta de Londres sobre la transición del Acuerdo de Asociación y Cooperación Integral (PCA), que impulsará la relación entre las empresas vietnamitas y británicas para mejorar la competencia y la productividad.



Vietnam y Reino Unido, según expresaron, mantienen el compromiso de trabajar juntos en foros multilaterales. En tal sentido, la representante británica apuntó que su Gobierno acogió con satisfacción la elección de Hanoi como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.



Destacaron que durante el período en que Vietnam ocupe esa posición en la ONU, ambas partes esperan mantener una cooperación estrecha para mantener la paz y la seguridad internacionales, en temas de las mujeres, la paz y la seguridad; reconstrucción posterior al conflicto; y los mecanismos mundiales de no proliferación que comprenden el desarme, la remoción de minas, la no proliferación de armas de destrucción masiva, y la resolución de problemas regionales, como la desnuclearización en la Península coreana.



Llegaron a un consenso sobre la estrecha colaboración durante la Presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que asumirá Vietnam en 2020.



También trabajarán juntos con el fin de prepararse para la Conferencia sobre el Cambio Climático COP 26 en aras de fortalecer los compromisos de reducción de emisiones y aumentar el uso de energía renovable en el país indochino.



Compartiendo opiniones sobre los acontecimientos recientes en el Mar del Este, ambas partes expresaron su apoyo a la solución pacífica de cualquier disputa en esas aguas, sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, la cual ayuda a promover la paz y la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región.



Apoyaron el establecimiento de un nuevo Grupo de Trabajo Conjunto sobre Delincuencia Organizada Grave, para coordinar el desarrollo de políticas y la ejecución de proyectos en áreas de la esclavitud moderna, la trata de personas, la explotación sexual infantil, y el tráfico ilegal de bienes a través de las aduanas.



La firma de un nuevo Memorando de Entendimiento entre la Fuerza Fronteriza del Reino Unido y el Departamento General de Aduanas de Vietnam, así como la revisión y evaluación del Memorando de Entendimiento entre los ministerios del Interior y de Seguridad Pública de Vietnam, permitirán fortalecer la cooperación en estos temas.



Ambas partes resaltaron el incremento de la cooperación en temas de seguridad y protección, en particular el inicio del Diálogo de Política de Defensa, las visitas de alto nivel relacionadas con ese tema, y la cooperación en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, incluido el despliegue de un hospital de campaña vietnamita de nivel 2 en Sudán del Sur.



Reconocieron el papel clave de la educación en la relación, y acogieron con satisfacción la renovación de la decisión que establece un centro educativo y cultural del Consejo Británico en Vietnam.



También destacaron la importancia de fortalecer la diplomacia cultural bilateral para profundizar los vínculos entre los dos países.



Anteriormente, el primero de este mes, To Anh Dung sostuvo un encuentro de trabajo con Edward Vaizey, enviado comercial de la Primera Ministra de Reino Unido a Vietnam, Laos y Camboya, durante el cual acordaron impulsar la cooperación para garantizar que el Brexit no afecte las actividades comerciales y económicas.



Vaizey expresó su esperanza de que Vietnam y Reino Unido firmen pronto un acuerdo comercial bilateral, sobre la base del marco de EVFTA. -VNA