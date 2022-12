Hanoi (VNA) El rico patrimonio cultural es un activo invaluable que puede ayudar a la capital a liderar el desarrollo de la industria cultural. Según las lecciones aprendidas, el modelo de Hanoi se replicará en todo el país, dijo el subsecretario del Comité Municipal del Partido, Nguyen Van Phong.Al intervenir en la Conferencia de Cultura 2022 recién celebrada, Nguyen Van Phong destacó que gracias a los cambios políticos positivos, la industria cultural de la capital ha tenido un éxito notable en los últimos años.La industria cultural municipal aportó alrededor de 1490 millones de dólares en 2018, contribuyendo con el 3,7 por ciento al PIB de la urbe. Un millón de trabajadores directos en las aldeas artesanales de Hanoi generaron alrededor de 983,5 millones de dólares en ingresos en 2018. El volumen de negocios de exportación de artesanías alcanzó los 192 millones de dólares, lo que representa el 1,4 por ciento del volumen de negocios de exportación total de la ciudad.En términos de turismo, en 2019, Hanoi recibió a casi 29 millones de visitantes, equivalente a un tercio de la cantidad de turistas a nivel nacional. La ciudad siempre está en la lista votada de la Organización Mundial del Turismo de los mejores destinos en Asia y el mundo.Además, la estructura económica de la ciudad se está desplazando hacia un sector de servicios de rápido crecimiento, pasando del 57,2 % anual al 64,1 % en el período 2015-2020. El PIB per cápita en 2020 ha llegado a 5325 dólares, 2,3 veces superior al de 2010."Hanoi se ha desarrollado cada vez más en la dirección de la juventud, la modernidad y la creatividad, sobre la base del trasfondo histórico y cultural de miles de años de civilización. Se convirtió en una de las ciudades más dinámicas del mundo en 2019, según The City Momentum Index by Jones Lang LaSalle", subrayó.Anteriormente, el Comité Popular de Hanoi había publicado un plan para desarrollar la industria cultural en la capital para el periodo 2021-2025, centrándose en 2030 y una visión para 2045, en el que la industria contribuiría con alrededor del 5 % del PIB de la ciudad.También apuntaría a que los ingresos de las industrias culturales aumenten año tras año, contribuyendo en torno al 8 % del PIB de la ciudad para 2030. Para 2045, será una palanca para el desarrollo de otras industrias y una premisa para convertir a Hanoi en una ciudad con un alto nivel de vida y calidad de vida, aportando alrededor del 10% del PIB de la ciudad.La ciudad ampliará los intercambios y la cooperación internacionales, e implementará las iniciativas comprometidas con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) cuando se unió a la Red de Ciudades Creativas. La industria cultural de la capital se convertirá en un importante sector económico, creando una nueva fuerza impulsora para el desarrollo económico, cultural y social, honrando y desarrollando la marca "Ciudad por la Paz" o "Ciudad Creativa".Por lo tanto, Hanoi se centrará en desarrollar una serie de sectores con ventajas y potencial, como el turismo cultural, la artesanía, las artes escénicas, el cine, el diseño, la gastronomía, el entretenimiento con software y juegos, la publicidad, la arquitectura, la televisión y la radio, las publicaciones y la moda, entre otros.Según el subsecretario del Comité del Partido de Hanoi, para convertirse en uno de los tres centros líderes del país en el desarrollo de la industria cultural, posicionando su marca como una "Ciudad Creativa" de la UNESCO, las autoridades de Hanói implementarán políticas específicas basadas en seis principales puntos de vista:Primero, el desarrollo de la industria cultural se basa en el desarrollo de la cultura y la gente de Vietnam en general y de la capital en particular.En segundo lugar, el desarrollo de la industria cultural debe basarse en el principio de asegurar la armonía entre conservación y desarrollo, promoviendo al máximo las potencialidades, fortalezas y valores de la cultura tradicional con identidad propia de la capital con mil años de civilización.En tercer lugar, promover el desarrollo de la industria cultural es responsabilidad de todo el sistema político, sectores y personas de todos los ámbitos de la vida, con el espíritu de "invertir en cultura es invertir en desarrollo sostenible".En cuarto lugar, el proceso de desarrollo de la industria cultural debe ir de la mano de la mejora del mercado cultural, aprovechando las ventajas de la capital.Quinto, Hanoi debe garantizar las infraestructuras, y crear un entorno y un ecosistema de innovación necesarios para el desarrollo de las industrias culturales.Sexto, las autoridades de Hanoi completarán planes, mecanismos y políticas de desarrollo cultural para movilizar, invertir, maximizar y utilizar de manera efectiva todos los recursos para construir una capital de Vietnam moderna, rica en cultura y de avance sostenible.El subsecretario del Comité Municipal del Partido, Nguyen Van Phong, también sugirió que Hanoi logre sus objetivos de desarrollo de la industria cultural según lo planeado.“El Estado debe tener instituciones específicas para construir la industria cultural”, dijo.Es necesario contar con un plan maestro de cultura e industria cultural de todo el país como base para regular la gestión y potenciar las fortalezas de cada localidad y cada rubro; e impedir que muchas localidades celebren un festival al mismo tiempo".Además, Hanoi quiere desarrollar fondos culturales tanto públicos como privados", agregó.Phong concluyó que Hanoi está dispuesta a convertirse en una localidad piloto en el desarrollo de la industria cultural como premisa para replicar el modelo a nivel nacional. VNA/PCV