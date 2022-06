Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Le Minh Khai y su homóloga camboyana, Men Sam An , acordaron hoy la necesidad de coordinar la implementación de las visitas de alto nivel y otras actividades importantes enmarcadas del Año de Amistad Vietnam-Camboya 2022.Tal consenso fue logrado durante un encuentro sostenido hoy en ocasión de la visita oficial de Sam An en Vietnam. Ambos mostraron su satisfacción por el desarrollo de la relación de vecindad amistosa y cooperación integral entre los dos países.El comercio bilateral se mantiene un desarrollo positivo. Vietnam es el mayor inversor extranjero de la ASEAN y se ubica en la quinta posición entre los países y territorios con inversión en Camboya.La cooperación en los campos de defensa, seguridad, educación, e intercambio entre las localidades, sobre todo las fronterizas, siguen recibiendo la atención de los dirigentes.Para fortalecer los nexos bilaterales, los dos viceprimeros ministros abogaron por fomentar la conexión entre las dos economías, aumentar la frecuencia de los vuelos directos y promover la eficiencia del sistema de pasos fronterizos para facilitar el intercambio comercial y pueblo a pueblo.También afirmaron que continuarán coordinando de manera estrecha y apoyándose mutuamente en los foros internacionales, regionales y subregionales, especialmente en el año que Camboya desempeña la presidencia de la ASEAN 2022.Minh Khai pidió que Men Sam An continúe prestando atención y apoyando a los vietnam itas en Camboya para mejorar su estatus legal e integrarse bien en el país de residencia, siendo un puente de amistad entre las dos naciones. /.