El vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man , acude a la urna. (Foto: VNA)

Can Tho (VNA) - El vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y mil 551 electores de la unidad 11 del distrito Tan An, de la ciudad sureña de Can Tho, votaron hoy para elegir a los diputados del Parlamento de la XV legislatura y los miembros de los Consejos Populares del mandato 2021-2026.

En medio de la evolución complicada del COVID-19, todos los votantes deben cumplir con seriedad el protocolo antiepidémico, incluido el uso obligatorio de mascarillas y desinfectante de manos, la medición de la temperatura corporal, la declaración médica y la distancia segura en las colas.

La ciudad de Can Tho cuenta con 943 unidades electorales./.