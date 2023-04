Vietnam afirma objetivo de oro de fútbol en SEA Games 32 (Fuente:VFF)

Hanoi (VNA)- El entrenador francés de la selección de fútbol de Vietnam, Philippe Troussier, dijo que su equipo estará listo después de que el sorteo de fútbol masculino se llevó a cabo el 5 de abril en Phnom Penh, Camboya.

El defensor del título Vietnam están colocado en el Grupo B con Tailandia, Malasia, Singapur y Laos.



“Personalmente, no estoy sorprendido con el resultado del sorteo. Nuestro cuerpo técnico ha predicho y preparado para todas las situaciones”, dijo Troussier.



"Todos los equipos de la ASEAN están familiarizados con Vietnam, ya que a menudo nos enfrentamos en torneos regionales. Respeto a los cuatro equipos del Grupo B y trabajaré en cada partido para obtener el mejor resultado", expresó.



"Cualquiera que sea el resultado del sorteo y quiénes son nuestros rivales, entraremos en el torneo como campeones reinantes y nuestro objetivo es defender nuestra corona", señaló.



El técnico dijo que cuando su equipo regrese a los entrenamientos, se concentrarán en solucionar los problemas y fortalecer las debilidades que se revelaron en los malos resultados de Vietnam en la reciente Copa de Doha.



"Los partidos en Qatar nos dieron una experiencia valiosa ya que los jugadores se enfrentaron a rivales de calidad con un nivel superior. Creo que no tendrían esta experiencia si juegan localmente", explicó.



A Troussier, al firmar su contrato con la Federación de Fútbol de Vietnam (VFF), se le exigió que llevara a Vietnam a la final de SEA Games 32. Sin embargo, tras el sorteo del 5 de abril, su tarea se ha levantado para defender el título.



"La VFF anticipó dificultades para el equipo en SEA Games 32. Nos hemos preparado y les hemos dado todo lo mejor para la cita regional", dijo el secretario general de la Asociacón, Duong Nghiep Khoi.



"El resultado de la reciente Copa Doha no fue bueno, pero como dijo Troussier, fue una buena lección tanto para los entrenadores como para los jugadores en la preparación para los Juegos. Confiamos en él. Tendrá planes adecuados para diferentes rivales. Todos nosotros confirmamos hacer todo lo posible para completar la misión", enfatizó.

El torneo del fútbol masculino comenzará el 29 de abril, seis días antes de la ceremonia inaugural de SEA Games 32 que celebrarán del 5 al 17 de mayo en Camboya.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los semifinalistas el 13 de mayo y la final disputará el 16 de mayo./.