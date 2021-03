La tercera sesión de trabajo del Consejo Electoral Nacional de Vietnam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Consejo Electoral Nacional (CEN) de Vietnam emitió hoy la Resolución que regula el número de circunscripciones electorales, la lista y la cantidad de diputados de la XV legislatura que serán elegidos en cada centro de votación.En virtud de esta resolución, se establecerán 184 circunscripciones electorales en todo el país.Ciudad Ho Chi Minh es la localidad con mayor número de circunscripciones electorales (10) y de diputados elegidos (30) de la nación; seguida por la capital Hanoi (10 y 29, respectivamente).La cantidad asignada en otras tres ciudades bajo la administración central incluyen a Da Nang (dos y seis), Can Tho (tres y siete) y Hai Phong (tres y nueve).A algunas provincias densamente pobladas se les asigna el número de centros de votación y diputados, que incluye: Thanh Hoa (cinco y 14), Nghe An (cinco y 13), Dong Nai (cuatro y 12) y Binh Duong (cuatro y 11).La cantidad de diputados elegidos oficialmente no debe ser demasiado diferente del número anteriormente anunciado el pasado 11 de enero./.