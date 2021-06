Hanoi (VNA)- La tasa de pobreza multidimensional de Vietnam tiende a reducirse a través de los años, desde el 9,6 por ciento registrado en 2016 al 4,5 por ciento el año pasado, según una encuesta sobre el nivel de vida de la población en 2020 publicada por la Oficina General de Estadísticas.Según los resultados preliminares, en el período 2016-2019 la falta de servicios básicos disminuyó gradualmente. En 2020, debido a los impactos de la pandemia del COVID-19, varios índices no siguieron esta tendencia.En concreto, el acceso a los servicios de seguro médico se mejoró, al registrar una escasez reducida, del 40,6 por ciento en 2016 al 19 por ciento en 2020.El suministro de los servicios de tratamiento de salud y educación, y el acceso a la información no registraron cambios significativos.Los resultados también muestran que la tasa de pobreza en las zonas rurales fue más alta que en las áreas urbanas, no obstante, la brecha se recortó.Nguyen Van Doan, jefe del Grupo de investigación, dijo que desde el 2020, los resultados de medición de la pobreza multidimensional se publican cada trimestre, en lugar de cada año.Jonathan Pincus, experto económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apreció la publicación de estos datos estadísticos, los cuales, dijo, son muy importantes para la fórmula de políticas, especialmente en el contexto de los cambios rápidos provocados por la pandemia del COVID-19.Desde septiembre de 2020, el PNUD ha asistido a la Oficina General de Estadísticas a mejorar su capacidad en el diseño y realización de encuestas sobre el nivel de vida de los hogares vietnam itas./.