En el aeropuerto (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Gracias al apoyo del Gobierno de Vietnam, el mercado nacional de transporte aéreo ha registrado un buen ritmo de recuperación y desarrollo a partir de 2022, después de dos años de afectaciones por la pandemia de la COVID-19, destacaron especialistas.Vietnam ha brindado asistencias a las entidades en la industria de transporte aéreo , mediante políticas, programas y paquetes de apoyo como la reducción del costo de la renta de la tierra y prórroga o aplazamiento de impuestos, reveló el vicepresidente y secretario general de la Asociación de Negocios de Aviación de Vietnam, Bui Doan Ne.Solicitó al Gobierno elaborar políticas favorables para fortalecer la atracción de inversión privada y el modelo público-privado, en aras de acelerar la mejora y expansión del sistema de infraestructura, así como perfeccionar la organización y gestión para mejorar la eficiencia de explotación.Además, las autoridades concernientes necesitan iniciar negociaciones con nuevos mercados potenciales en el sector y organizar actividades de promoción para ayudar a la industria de la aviación y el turismo a atraer más visitantes e inversores internacionales, comentó.Por su parte, el experto Luong Hoai Nam subrayó la necesidad de cambiar la política tarifaria hacia una más flexible y eliminar la aplicación de precios techo (precios máximos) para los boletos aéreos, a fin de no entorpecer el desarrollo del mercado.En el mismo sentido, el experto Can Van Luc dijo que los precios y los componentes del precio cambian rápidamente, por lo tanto si se impone el precio máximo, será difícil ajustarlo a tiempo.Enfatizó que el mecanismo de precios para el mercado debe ser más abierto y transparente, y las autoridades necesitan prestar mayor atención a mejorar la calidad del servicio de la aerolínea.Con el propósito de acelerar la recuperación de la industria de la aviación, Can Van Luc considera necesario mantener la reducción de algunas tarifas de servicio en los aeropuertos como en 2022 para ayudar a las empresas a superar desafíos y fomentar los ingresos.