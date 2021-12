Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - La ciberseguridad es una parte inseparable de la seguridad nacional, por lo que resulta necesario asegurar todas las informaciones y actividades en el campo para que no afecte la estabilidad y el desarrollo sostenible del socialismo, la independencia, soberanía, unidad e integridad territorial de Vietnam.



Los grandes beneficios que aportan las redes sociales a las personas son innegables, al difundir la información rápidamente a los usuarios, por lo que es una buena herramienta para propagar los lineamientos del Partido y las leyes y políticas del Estado de Vietnam.



Las redes sociales también proporcionan información importante y oportuna a las personas cuando ocurren eventos complicados, por lo que se convierte en un medio eficaz para ayudar a construir y perfeccionar la relación entre el Estado y los ciudadanos.



Según la entidad británica We Are Social, a principios de 2021 el porcentaje de usuarios de Internet en Vietnam representaba el 70 por ciento de la población, con un tiempo de uso promedio de más de seis horas al día.



Las redes sociales más utilizadas en Vietnam son Facebook, Zalo, Tiktok y Youtube, de acuerdo con la fuente.

Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Sin embargo, el rápido desarrollo de la tecnología informativa y los servicios de red presentan un problema en materia de ciberseguridad para el Gobierno de Vietnam.



Las amenazas a la seguridad en las redes sociales provienen de contenidos de creación propia por parte de los usuarios, con la capacidad de actualizarse rápidamente y con poca censura, provocando que la información se difunda con velocidad, generando efectos o tendencias con gran impacto psicológico en la población, señaló.



La vicedirectora y subeditora en jefa de la Editorial Política Nacional Su That (Verdad), Nguyen Hoai Anh, consideró que las redes sociales además son un "entorno y espacio ideal" para que las fuerzas hostiles y personas sin escrúpulos se aprovechen para promover actos ilícitos, amenazar la seguridad nacional, provocar la inestabilidad política y lanzar ciberataques con vistas a apoderarse de informaciones sensibles y secretos del país.

En el caso de Vietnam, las fuerzas hostiles se aprovechan del internet y las redes sociales para realizar actividades contra el Partido y el Estado, atentando contra la causa revolucionaria del pueblo, agregó.



Por otro lado, Nguyen Van Thanh, vicepresidente del Consejo Teórico del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, consideró que los delincuentes tecnológicos han utilizado el ciberespacio para sabotear y paralizar el sistema de infraestructura de tecnología de la información y las actividades de agencias, organizaciones e individuos.



Los objetivos de los ataques son importantes sistemas de información tales como los de control del transporte terrestre, vías aéreas, suministro de agua y electricidad, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, puertos marítimos, tesorería y bancos, apuntó.



Según estadísticas del Departamento de Ciberseguridad, del Ministerio de Seguridad Pública, en los últimos 10 años, las fuerzas hostiles y elementos inescrupulosos han utilizado ocho mil 784 webs site y logs para publicar informaciones falsas y tóxicas./.