Hanoi (VNA) – Vietnam considera a Japón como un socio importante y estratégico duradero, confiable y líder, destacó el primer ministro Pham Minh Chinh al recibir hoy aquí al secretario general de la Secretaría de Seguridad Nacional de Japón, Akiba Takeo.En la cita, el premier elogió la importancia de la visita de Takeo en un momento en que los dos países celebran el 50 aniversario de la fundación de las relaciones diplomáticas.Manifestó el deseo de que Japón hiciera contribuciones cada vez más positivas en la región y el mundo, especialmente en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para el mandato 2023-2024 y presidente del G7 en 2023, en aras de la paz y la estabilidad, cooperación y desarrollo.Con respecto a la política exterior de Vietnam, Pham Minh Chinh subrayó la necesidad de cumplir con la Carta de la ONU y los principios básicos del derecho internacional, incluida la no injerencia en los asuntos internos, el no uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la resolución de disputas por medios pacíficos. En temas globales, destacó la necesidad de defender la solidaridad internacional y elevar el multilateralismo.En medio de acontecimientos complicados e inciertos en la región y el mundo, instó a los dos países a reforzar los lazos, defender aún más la eficiencia de los mecanismos de cooperación y trabajar más estrechamente en temas estratégicos en la región.También sugirió que las dos partes estrechen la colaboración para realizar con éxito un gran evento en celebración del 50° aniversario de la fundación de las relaciones diplomáticas, así como para profundizar aún más la amplia asociación estratégica entre Vietnam y Japón.Propuso que las dos partes continúen concretando y desplegando las percepciones comunes alcanzadas por los líderes de los dos países; mejorar la coordinación práctica en diversas áreas; intensificar aún más los vínculos económico-comerciales y de inversión, especialmente en infraestructura estratégica; implementar pronto la asistencia oficial para el desarrollo de nueva generación; y promover la innovación, la transformación verde y digital, la economía circular, la economía basada en el conocimiento y la respuesta al cambio climático.El primer ministro solicitó el apoyo de Japón para construir una economía vietnamita independiente y autosuficiente que se integre amplia y efectivamente en el mundo.Exhortó que las dos partes compartan visiones estratégicas sobre la situación regional y global; apoyarse mutuamente en foros y mecanismos multilaterales; hacer frente con eficacia a los acontecimientos rápidos y complicados en la región y el mundo; y coordinar juntos en la promoción de los vínculos económicos y el libre comercio regional.Enfatizó que las dos partes deben continuar creando condiciones favorables para la comunidad vietnamita en Japón y los ciudadanos japoneses en Vietnam, manteniendo así sus roles como puentes que unen a las dos naciones.Takeo, por su parte, expresó su total apoyo a las propuestas y direcciones del primer ministro Pham Minh Chinh y prometió informarlas a los líderes japoneses y trabajar con las agencias relevantes de los dos países para elevar la asociación estratégica bilateral extensiva a un nuevo nivel.Tras reiterar que Japón ha aprendido mucho de la política exterior y la integración de Vietnam, expresó la convicción de que la posición y el prestigio de Vietnam seguirán mejorando y que el país desempeñará un papel más importante en la cadena de suministro global.Sobre temas regionales y globales de interés compartido, ambas partes enfatizaron la importancia del respeto por el derecho, la unidad internacional y el multilateralismo en las relaciones internacionales para la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo, al tiempo que se garantiza la seguridad y la libertad de navegación y aviación, y la solución de controversias por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional./.