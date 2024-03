Explotan la belleza de Ninh Binh en bicicletas. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) Vietnam cuenta con muchas ventajas para desarrollar el turismo deportivo y el país busca medidas para promover este modelo valorado en alrededor de 800 mil millones de dólares a nivel mundial.



En los últimos tiempos, se han creado cada vez más clubes deportivos y se han organizado torneos que atraen a un gran número de amantes del deporte, tanto nacional como extranjero.



Entre ellos se destacan maratones de VnExpress Amazing, Ha Long Heritage y Hoi An International, Da Lat Ultra Trail y el festival de parapente “Fly over the golden season”.



Estas actividades deportivas han creado un catalizador especial que ayuda a promover la imagen y mejorar la competitividad del turismo local.



Según los expertos, para convertir el turismo deportivo en un producto clave, es importante realizar investigaciones exhaustivas y orientaciones a largo plazo para construir y mejorar la infraestructura de transporte./.

VNA