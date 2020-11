Hanoi (VNA)- Vietnam y la India acordaron implementar los contenidos de la cooperación bilateral en defensa tan pronto como se controla la pandemia de COVID-19, en pos de promover los nexos en la medicina militar, mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), industria de defensa y capacitación de recursos humanos.Tal consenso lo alcanzó hoy durante las conversaciones telefónicas entre el ministro de Defensa de Vietnam, general Ngo Xuan Lich, y su homólogo de la India, Rajnath Singh.En la cita, los dos funcionarios destacaron que en los últimos años, la asociación estratégica integral Hanoi-Nueva Delhi se fortaleció y brindó beneficios a los pobladores de ambos países, contribuyendo significativamente al mantenimiento de la paz, estabilidad y desarrollo de la región y del mundo.Además, valoraron altamente los esfuerzos de cada parte en la superación de los impactos epidémicos e implementación efectiva de los contenidos de cooperación bilateral de defensa en 2020.En particular, el jefe castrense vietnamita felicitó a la India por su elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2021-2022.Por otra parte, agradeció a país surasiático por su apoyo a Vietnam durante su cargo de presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en este año y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2020-2021.En ese sentido, Xuan Lich invitó a Rajnath Singh a asistir a la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN ampliada (ADMM+) y las actividades conmemorativas por su décimo aniversario, programadas a celebrarse en línea en diciembre próximo, además de visitar a la nación indochina cuando se controle el COVID-19.En la ocasión, los dos ministros presenciaron la ceremonia de firma del Acuerdo de Cooperación en Hidrología entre ambos países ./.