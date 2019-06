Nueva York, 07 jun (VNA)- Vietnam fue elegido hoy oficialmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU para el período 2020-2021, tras recibir 192 votos a favor de los 193 países y territorios integrantes de la Asamblea General de esa organización.

Una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU (Foto: VNA)

El hecho de que Vietnam recibió la mayoría de los votos mostró la confianza de la comunidad internacional en la nación sudesteasiática, así como reconoció sus contribuciones activas, prácticas y responsables a la ONU en general, y al Consejo de Seguridad, en particular.En declaraciones a la prensa después del anuncio de los resultados, el vicecanciller Le Hoai Trung, jefe de la delegación vietnamita, agradeció el respaldo de la comunidad internacional y ratificó el compromiso de su país de desempeñar un papel constructivo y responsable en este puesto en el CS.Se trata de la segunda vez que Vietnam fue elegido miembro no permanente en ese órgano después de la primera en 2008- 2009.El gobierno vietnamita se comprometió a cumplir bien su responsabilidad como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para merecer la confianza de la comunidad internacional.Como uno de los seis organismos principales de la ONU, el Consejo de Seguridad está conformado por 15 países, de ellos cinco miembros permanentes y 10 no permanentes.Los 10 miembros no permanentes son elegidos de 5 en 5 cada año por la Asamblea General de la ONU y por un período de 2 años.Es el único órgano de la ONU que tiene el derecho de evaluar las amenazas a la paz y proponer o decidir medidas para preservar la paz y la seguridad mundiales.-VNA