Hanoi (VNA)- La Cancillería vietnamita orientó a la Embajada y las misiones representantivas del país en Rusia a seguir de cerca la situación y preparar planes para proteger y asistir a los conciudadanos, en el contexto de la compleja evolución de la situación de seguridad y orden en la ciudad de Rostov del Don y algunas regiones sureñas rusas.El Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a los connacionales residentes en las ciudades del sur de Rusia y Moscú a cumplir con las leyes e instrucciones de las autoridades locales; quedarse en casa, así como limitar la participación en actividades de congregación o viajes largos dentro del territorio del país euroasiático.En caso de que la situación se complejiza, deben preparar planes de evacuación cuando sea necesario; mantenerse en contacto regular con las asociaciones vietnamitas locales y las agencias de representación del país en Rusia para recibir asistencia oportuna.Aquellos que planean visitar las ciudades de Bélgorod, Bryansk, Vorónezh, Kursk y Rostov en un futuro cercano, deben considerar los factores de seguridad, y evitar los viajes si no es absolutamente necesario y si la situación registre nuevos desarrollos complicados.En caso de emergencia o necesidad de asistencia, las personas deben comunicarse rápidamente con la Embajada de Vietnam en Rusia , mediante la línea directa +79166821617, o con la centralita de protección ciudadana en el número de teléfono: +84 9 81 84 84 84.Además de las recomendaciones anteriores, la Embajada de Vietnam en Rusia también aconsejó a los conterráneos a llevar consigo los documentos de identificación y de acreditación de su residencia en Rusia, en caso de que deben salir de la casa.Instó a los compatriotas a no acercarse a zonas militares, depósitos de petróleos y otros lugares donde el acceso esté restringido; así como a no intercambiar ni comentar sobre la situación actual en teléfonos móviles y redes sociales./.