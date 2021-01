Procesamiento de pescado Tra en provincia de Dong Thap (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El punto de consulta y autoridad de notificación sanitaria y fitosanitaria de Vietnam (SPS) expresó su preocupación ante la aplicación excesiva por parte de Brasil de las normas internacionales sobre los productos del mar (camarones y pescado Tra) importados de Vietnam.Ngo Xuan Nam, subdirector de SPS Vietnam, dijo que esta oficina envió un documento a la misión permanente del país ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras organizaciones en Ginebra, Suiza, pidiendo contactar con la representación brasileña en la OMC para mostrar su preocupación al respecto.En su documento, propuso la organización de una reunión virtual bilateral para discutir el tema, a la par de realizar los procedimientos necesarios destinados a incluir la cuestión en la agenda de reunión del Comité de SPS en marzo próximo.Al respecto, Ngo Hong Phong, subjefe del Departamento de gestión de calidad de productos agroforestales y acuícolas, explicó que la parte brasileña solo permite el uso de fosfatos fuera de la capa de hielo para productos marinos.Esta regulación, comentó, no es consistente con los estándares de la Comisión del Codex Alimentarius de las Naciones Unidas (Codex) y la práctica internacional.Los mercados de importación como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá también autorizan el u so de fosfatos para productos del mar con un límite máximo de cinco gramos por kilógramo (calculado por P2O5) en masa muscular y utilizados en las etapas de procesamiento con fines tecnológicos de acuerdo con las normas del Codex, y no se especifica que se use solo fuera de la capa plana.Para facilitar las actividades de exportación e importación entre las dos naciones, de acuerdo con las prácticas internacionales, las agencias autorizadas de Vietnam solicitaron a la parte brasil eña consultar y modificar las regulaciones sobre el uso de fosfatos.El secretario general de la Asociación de Procesadores y Exportadores de productos acuícolas de Vietnam, Truong Dinh Hoe, dijo que en 2020 el valor de exportación del pescado Tra a Brasil fue de 43 millones de dólares.La eliminación de esas normas creará condiciones para que las empresas nacionales exploten con eficiencia este mercado en el futuro, señaló./.