El viceministro de Relaciones Exteriores To Anh Dung (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Cancillería de Vietnam coordinó con los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad Pública y Transporte, así como las localidades del país para realizar en 2020 más de 300 vuelos que repatriaron a cerca de 85 mil ciudadanos varados en 59 países y territorios del mundo.El viceministro de Relaciones Exteriores To Anh Dung reveló tal información en su artículo sobre el trabajo de protección ciudadana de Vietnam en medio de la pandemia de COVID-19 Con el espíritu de "no dejar que nadie se quede atrás", como dijo el primer ministro Nguyen Xuan Phuc, las autoridades vietnamitas y las agencias representativas de Hanoi en el extranjero han trabajado en estrecha colaboración con las aerolíneas para desplegar los vuelos de repatriación de manera segura y de acuerdo con la capacidad de cuarentena en el país, destacó.El trabajo de traer de regreso a los connacionales varados en ultramar se fortalecerá en el futuro para satisfacer la aspiración de los ciudadanos, sobre la base de la situación epidémica dentro y fuera del país, enfatizó.El Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones representativas vietnamitas en el exterior cooperan estrechamente con las autoridades de otros países para asegurar las condiciones de vida, la atención médica, el estudio y trabajo de los coterráneos residentes en ultramar, dijo.Durante los últimos años, el número de vietnamitas en el extranjero han aumentado constantemente y la cantidad de personas que se beneficiaron de la protección ciudadana también se mantiene en alza.En particular, el número de llamadas a la centralita telefónica sobre protección ciudadana de Vietnam se multiplicó por 10 en comparación con el momento en que el servicio entró en funcionamiento en 2016.Las labores de protección de los compatriotas en el extranjero han fortalecido la confianza de los mismos en las políticas del Partido y el Estado, reafirmó Anh Dung./.