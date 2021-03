Hanoi (VNA)- El vicepresidente del Comité de Trabajo de Vietnam sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), Phan Anh Son, urgió a los ministerios, sectores y localidades a estrechar la cooperación con las ONG foráneas, además de reformar enérgicamente el método de gestión y movilizar las asistencias de esos entes para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.El funcionario hizo esa petición durante una conferencia virtual con 63 puntos de enlace televisivos en las provincias y ciudades del país, efectuada la víspera para analizar los resultados alcanzados del año pasado, así como discutir las orientaciones de tareas y cooperación con las ONG foráneas este año.En la cita, los participantes enfatizaron la necesidad de intensificar el intercambio de informaciones y conexión entre las ONG foráneas y las localidades vietnamitas, y mejorar el marco legal al respecto.Propusieron, además, organizar conferencias para promover y movilizar las asistencia s de esos entes, a la par de perfeccionar las bases de datos y el portal electrónicos.Según un informe publicado en la cita, las asistencias de las organizaciones no gubernamentales foráneas para Vietnam en 2020 totalizaron más de 220,7 millones de dólares, de las cuales el apoyo de Europa, América del Norte y Asia representaron respectivamente 41,3; 36,2 y 22,5 por ciento.Un total de 115 organizaciones no gubernamentales dedicaron una asistencia de 6,5 millones de dólares a Vietnam para el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19, así como la superación de dificultades provocadas por las inundaciones en las regiones centrales del país, revelaron./.