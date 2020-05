Hanoi (VNA)- Vietnam sigue sin reportar nuevos casos de COVID-19 en la comunidad tras 20 días, anunció hoy la Comisión Directiva Nacional para la Prevención y Lucha contra esa pandemia.

Las muestras tomadas para la detección de COVID-19 (Fuente: VNA)

El país también mantiene el recuento de infectados con el virus SARS-CoV-2 en 271, de los cuales 232 se recuperaron satisfactoriamente y fueron dados de alta, mientras 39 todavía están bajo tratamiento.De los casos activos, 21 dieron negativo al virus SARS-CoV-2 una o dos veces en las pruebas recientes.Mientras, dos pacientes que estaban en estado crítico, muestran signos de mejoría y no necesitan ya la asistencia de respiradores.Un total de 34 mil 097 personas permanecen en cuarentena, de ellos 245 en los hospitales, 10 mil 293 en otros establecimientos y 23 mil 559 en sus hogares y alojamientos.Vietnam registró la víspera una recaída más, con un niño de 10 años en Ciudad Ho Chi Minh. El denominado paciente 204 dio positivo por el nuevo coronavirus 25 días después de ser dado de alta.Se trata del décimo caso de recaída en esa urbe survietnamita y el decimoquinto en todo el país.De los casos que recayeron, dos fueron dados de alta el martes.Tras estudiar al menos cinco muestras positivas tomadas de casos con recaídas, los expertos en salud en Vietnam han confirmado que el virus está "inactivo" y que esos pacientes tienen pocas probabilidades de infectar a otros.El doctor Nguyen Van Kinh, jefe de la junta a cargo del tratamiento de pacientes con COVID-19 en el Hospital Nacional de Enfermedades Tropicales en Hanoi, explicó que lo que queda dentro del cuerpo de los pacientes con recaídas son solo fragmentos genéticos del virus y no hay posibilidad de que pueda ser transmitido a otros."En términos de salud pública, no debemos temer las recaídas", declaró.En otro acontecimiento relacionado, la aldea de Ha Loi en el distrito de Me Linh, uno de los principales focos del COVID-19 en Hanoi, finalizó su encierro de 28 días la medianoche del 6 de mayo.Ha Loi no registró ningún caso nuevo de la enfermedad en los últimos 21 días después de que todos los aldeanos dieron negativo para el virus SARS-CoV-2.La pandemia de COVID-19 ha afectado a 212 países y territorios, con casi 257 mil muertes reportadas hasta el momento./.