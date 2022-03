La serie bilingüe inglés-vietnamita para niños titulada "Star Team: A Quest For The Greatest Power" (El equipo de las estrellas: la búsqueda del mayor poder) (Fuente: vietnamnet.vn)

Hanoi (VNA)- Con la serie bilingüe inglés-vietnamita para niños titulada "Star Team: A Quest For The Greatest Power" (El equipo de las estrellas: la búsqueda del mayor poder), Nguyen Hanh Phuong fue nombrada la escritora de ficción en inglés más joven de Vietnam por la Asociación Nacional de Récords (Vietkings).La serie de cuatro volúmenes llegará a la estantería a razón de un tomo cada año.Hanh Phuong, o Rosy Black que es su seudónimo, comenzó a escribirlo en julio de 2019 cuando tenía 10 años. Después de terminar el primer volumen en inglés, lo tradujo al vietnam ita.La editorial Kim Dong publicó el primer volumen “Regreso al pasado” y los tres siguientes, “Hacia el futuro”, “Hasta el cielo” y “Hasta el infierno”, se publicarán en el próximo tiempo.La novela es la historia de cuatro niños ingleses aventureros de 12 años. Son compañeros de clase y cada uno de ellos tiene un talento como la lectura de idiomas antiguos, navegación, hechicería y robótica.Hanh Phuong escribe primero en inglés y luego traduce al vietnamita. Su madre, una profesora de inglés, le enseñó ese idioma a los tres años. A la edad de cuatro años, podía leer tanto en vietnamita como en inglés. Ha leído hasta ahora más de mil libros, principalmente en inglés.Además, ganó medallas de oro y plata en la Olimpiada Asiática de Ciencias y Matemáticas en Vietnam en 2020 y 2021. También es colaboradora del programa de enseñanza de inglés en el Canal 7 de la Televisión Nacional.Ha escrito historias de ficción en el pasado, pero "Star Team: A Quest For The Greatest Power" es la primera publicada.La escritora está escribiendo actualmente el segundo volumen, que se publicará a finales de este año./.