Hanoi, 07 dic (VNA) - El Ministerio de Información y Comunicaciones (MIC) de Vietnam presentó la plataforma Flex Digital, una solución integral para desarrollar el gobierno electrónico que se espera facilite los servicios públicos y sistemas de ventanilla única y gestión e intercambio de datos digitales.Al intervenir en la presentación, el titular del MIC, Nguyen Manh Hung, dijo que los componentes de la plataforma se han aplicado de manera eficaz en 11 sectores y ministerios, cinco provincias y dos organizaciones internacionales.En el futuro, Flex Digital continuará completándose y usándose para crear más software que sirva a la digitalización en ministerios, sectores y localidades de todo el país, añadió.Durante la construcción del gobierno electrónico , señaló, Vietnam desarrollará y poseerá tecnología digital basada en estándares abiertos, con "Made in Vietnam " no solo como estrategia tecnológica, sino también como plan de acción.Lanzada el 4 de diciembre, Flex Digital es parte de las plataformas “Made in Vietnam” desarrolladas bajo el programa de Transformación Digital Nacional hasta 2025 con visión hacia 2030.Construida sobre la base de la tecnología abierta, la plataforma apoya a las agencias y localidades para acelerar la finalización de soluciones y productos que satisfacen las demandas de desarrollo del gobierno electrónico en Vietnam, al tiempo que ayuda a reducir los costos./.