Procesamiento de pescados basa para la exportación en el delta del Mekong. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- Si el Acuerdo de Libre Comercio EVFTA se considera una autopista entre Vietnam y la Unión Europea (UE), las normas de origen y los estándares de productos son los boletos para la circulación.Uno de los mayores desafíos para que Vietnam se una al Acuerdo EVFTA es el proceso de fabricación, el origen y el control de calidad de productos en una variedad de ramas para cumplir con los estrictos requisitos de importación del mercado de la UE y disfrutar de sus preferencias arancelarias.Las normas comerciales de la UE son rigurosas. Por ejemplo, si los productos de madera vietnamitas quieren ingresar a ese mercado, es muy importante tener en cuenta el origen de las plantaciones, que deben tener certificado de autorización para su explotación.Otra muestra: en octubre de 2017, Vietnam recibió una advertencia, o “tarjeta amarilla”, emitida por la Comisión Europea sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Si esto no se resuelve, el riesgo se elevará a una “tarjeta roja”, es decir, se prohibirá por completo la exportación de mariscos vietnamitas a la UE.El Acuerdo de Libre Comercio contempla condiciones específicas sobre el origen. Los productos se considerarán originarios de una de las partes (Vietnam o UE) si son obtenidos o producidos enteramente en territorio del exportador, o tienen un contenido nacional de no menos del 40 por ciento.Al respecto, el Ministerio de Industria y Comercio elaboró un proyecto de circular con cuatro capítulos y 16 artículos, basado principalmente en las normas de origen actualmente aplicadas a las exportaciones del país, incluyendo el Decreto 31/2018 que detalla la Ley de Administración de Comercio Exterior sobre el origen de los productos.En consecuencia, se consideran productos vietnamitas los que se obtienen o se producen enteramente en Vietnam. Representantes de este concepto son principalmente productos que se cultivan y cosechan totalmente en el país, como los agrícolas y los acuáticos.Las disposiciones del proyecto de circular establecen que, en dependencia de la producción y el procesamiento, organizaciones e individuos pueden usar, para indicar que se trata de productos vietnamitas en las etiquetas o en documentos que contienen información relacionada, solo una de frases como “Producto de Vietnam”, “Mercancías de Vietnam”, “Hecho en Vietnam”, “Hecho por Vietnam”, “Fabricado en Vietnam” y “Fabricado por Vietnam”.Al intervenir en una conferencia en línea en torno al desempeño del sector financiero en los primeros seis meses del año, el viceprimer ministro Vuong Dinh Hue solicitó al Ministerio de Finanzas, el Departamento General de Aduanas y otras entidades que mejoren el control y eviten los fraudes comerciales y de origen de productos falsos de Vietnam.En este sentido, se refirió a productos extranjeros importados al país que después se mezclaron y falsificaron como productos nacionales para exportar a otros Estados con el objetivo de disfrutar de preferencias arancelarias.El viceprimer ministro calificó de intolerable ese fenómeno, especialmente la utilización de empresas con inversión extranjera para importar productos de origen desconocido y hacer falsos productos originarios de Vietnam.La nación se ha esforzado por cumplir las normas y estándares de origen de productos para colocar mercancías en la autopista a la UE./.