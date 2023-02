Hanoi (VNA) - Vietnam necesita al menos dos o tres rutas de cable submarino más en los próximos cinco años para satisfacer la creciente demanda, dijo el secretario general de la Asociación de Internet de Vietnam (VIA), Vu The Binh.Actualmente, cuatro rutas de cable submarino que explotan los operadores vietnamitas, incluidos AAG, APG, AAE-1 e IA, están experimentando problemas, lo cual afecta gravemente el tráfico de conexión a Internet desde Vietnam.Esta es la primera vez que estos incidentes ocurren al mismo tiempo, y aún más lamentablemente, durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar (Tet).El proveedor Viettel ha ideado planes de desvío de rutas para regular el tráfico en los cables terrestres y marítimos restantes, y comprar capacidad de emergencia adicional para garantizar la mejor calidad de servicio para los clientes.Un representante del Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT, por sus siglas en inglés) destacó que se trataba de una causa de "fuerza mayor" desafortunada y dijo que el proveedor está implementando activamente medidas para garantizar conexiones para sus clientes, incluido el intercambio de cargas de datos entre líneas internacionales aún disponibles, así como trabajando con Facebook, TikTok y YouTube, además de optimizar el tráfico en diferentes cable s.Gracias a estos esfuerzos, aún se puede acceder con normalidad a plataformas como Facebook, TikTok y YouTube, mientras que todavía se pueden realizar transacciones financieras, bancarias y de seguros.Las conexiones de datos móviles también están aseguradas, según el representante de VNPT.Sin embargo, enfatizó que, si se produjeran roturas en cuatro de cinco cables submarinos, el acceso a Internet se vería afectado, especialmente en las "horas pico" con actividades que exigen una gran cantidad de datos, como juegos en línea o ver películas.Los principales proveedores de servicios domésticos están trabajando activamente para determinar la causa de los problemas, la ubicación del incidente y el plan de reparación, en el menor tiempo posible.Otros proveedores más pequeños como CMC y NetNam también están tomando medidas para mitigar las consecuencias del incidente, como enviar más tráfico a los cables terrestres a través de China y Camboya.The Binh dijo al periódico en línea VietNamNet que con esta situación, los operadores de red solo tenían la opción de compensar a través de canales terrestres.Sin embargo, este plan podría retrasarse ya que China también estaba celebrando el feriado del Año Nuevo Lunar, señaló. La mayoría de las redes se congelaron durante el feriado del Tet, por lo que esto afectó el progreso de respuesta de los operadores vietnamitas.Además, el escenario de que casi todos los canales de cable submarino presentan problemas es algo muy raro, dijo The Binh, y agregó que los operadores también podrían haberlo tenido en cuenta, pero estaban menos preparados para esta situación.Lo más probable es que los cables de línea fija no se pudieran actualizar rápidamente debido a las limitaciones del equipo, agregó.Esa situación y la calidad reducida del acceso a internet internacional local persistirán durante las próximas semanas, dijo.Dado que la avería de los cables submarinos se vuelve cada vez más común, la necesidad de agregar nuevos cables es urgente, señaló.Viettel y VNPT habían anunciado sus planes de explotar más rutas de cable a Quy Nhon este año, adelantó.En términos de internet de Vietnam en general, además de la necesidad de más cables marítimos, igual resulta necesario diversificar los canales de cables terrestres, especialmente a través del oeste y el suroeste, indicó.Esto no es solo para satisfacer las necesidades de los usuarios de Internet, sino también para cumplir con el nivel de seguridad de la comunicación de Vietnam con el mundo, dijo el secretario general de VIA./.