En Hoi An (Fuente:VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la ciudad de Hoi An, en la central provincia vietnamita de Quang Nam, está perfilando la documentación de su candidatura a la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en los ámbitos de artesanía, bellas artes y arte folclórico.



Hoi An está dotada de diversas singularidades históricas, culturales, económicas y sociales, incluido un casco urbano que fue reconocido como Reliquia Histórica y Cultural por el país en 1985 y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la misma UNESCO en 1999.



La urbe también alberga más de 50 aldeas de oficios tradicionales, muchas de las cuales fueron categorizadas como Patrimonio Intangible Nacional, y varios géneros de arte escénico popular, según el periódico Nhan Dan.



Según expertos, de hacerse realidad, la aspiración de ingresar a la Red de Ciudades Creativas de ese organismo internacional brindará a Hoi An nuevas oportunidades de intercambio y cooperación con otras localidades del resto del mundo.



En consecuencia, la ciudad adquirirá conocimiento sobre artesanía, bellas artes y arte escénico popular, así como experiencias en la conservación de los valores culturales tangibles e intangibles.



Especialistas se mostraron optimistas acerca del perfil de Hoi An, pero también recomendaron observar los actuales retos de su predecesora nacional Hanói, miembro de la lista desde 2019, a la hora de concretar los compromisos correspondientes.



Sugirieron crear condiciones para la artesanía y los tipos de arte popular, trazar visiones y políticas específicas en pos de un progreso sostenible de la ciudad y a la vez propicio para el desarrollo del arte y la cultura, y promover la cooperación en el diseño de proyectos, modelos y espacios creativos al servicio de la conservación de los oficios artesanales.



Abogaron por concebir programas de emprendimiento en la artesanía para alentar a los jóvenes a acuñar sus habilidades y creatividad y llamar a las iniciativas de apoyo al sector.



La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se estableció en 2004 con la misión de fomentar la cooperación entre esas urbes y utilizar los recursos culturales y la creatividad como base para un desarrollo urbano inclusivo y sostenible. Hanoi, la capital vietnamita, fue inscrito por sobresalir en el diseño./.