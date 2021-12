Panorama del foro (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La garantía de la soberanía nacional en el ciberespacio es proteger a la nación y el pueblo, afirmó el jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Trong Nghia, en un foro científico efectuado hoy en Hanoi.En el simposio, realizado bajo el auspicio del Ministerio de Seguridad Pública y la Editorial Política Nacional Su That (Verdad), el funcionario destacó que en los últimos años el Partido y el Estado vietnamitas promulgaron numerosas directrices y políticas para garantizar la seguridad y protección de la información, en pos de contribuir a la defensa de la soberanía nacional en el ciberespacio.Las cuestiones de seguridad no tradicionales, incluida la cibernética y la tarea de garantizar la soberanía nacional en ese espacio, son de particular importancia en la causa de la construcción y protección de la Patria, recalcó.Por tal motivo, el taller posee un significado práctico y contribuye a esclarecer las bases teóricas y prácticas relacionadas, teniendo en cuenta la nueva situación mencionada en los Documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, a la par de promover el papel y la coordinación entre los ministerios, departamentos y ramas centrales y locales, especialmente las fuerzas policiales, en la implementación de esa importante labor.Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, To Lam, aseveró que Vietnam enfrenta muchos desafíos nuevos en el ciberespacio , en particular los ciberataques dirigidos a la infraestructura de informática vulnerable; falsificación de sitios web y portales de agencias estatales, fuerzas policiales, organizaciones y empresas; así como establecimiento de plataformas y aplicaciones para manipular el comercio y las transacciones electrónicas.En ese sentido, dijo, para cumplir con las tareas asignadas al respecto, las fuerzas policiales deben continuar reforzando la implementación de soluciones para garantizar la seguridad de la red y la lucha contra la delincuencia en ese ámbito, desplegar de forma sincrónica medidas para proteger los sistemas de información importantes para la seguridad nacional, además de detectar, combatir y prevenir ciberataques de manera oportuna.En particular, las fuerzas policiales también necesitan mejorar la calidad de la capacitación en tecnología de la información y seguridad de redes y, al mismo tiempo, promover la cooperación con otros países, universidades y grupos de tecnología avanzada en el mundo para estudiar nuevas tecnologías y experiencias en el sector./.