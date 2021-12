Nueva York (VNA)- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) organizó la reunión temática “Abordar los desafíos de los niños y niñas privados del cuidado de sus padres en situaciones de conflictos ”, a iniciativa de Vietnam.La reunión se llevó a cabo de formato Arria y atrajo la participación de casi 100 países y organizaciones observadoras de las Naciones Unidas (ONU).En su intervención, el embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión vietnamita ante la ONU, señaló los desafíos causados por los conflictos e intensiones en el mundo para los pobladores, incluidos niños, especialmente los que no son cuidados por sus padres, no están acompañados y separados de sus familias.Los niños son los más vulnerables, sin embargo, el marco legal internacional en este sentido solo brinda principios generales y no ha prestado suficiente atención, dijo.Por lo tanto, recalcó, es necesario mejorar la conciencia sobre la protección y cuidado de los menores, así como ofrecerle el mayor apoyo a nivel nacional, regional y mundial.El embajador enfatizó que el CSNU necesita fortalecer aún más sus responsabilidades bajo la Carta de la ONU a través de los mecanismos existentes para abordar los desafíos y encontrar soluciones a estos problemas.Afirmó que Vietnam es un país que siempre prioriza a la infancia y es el primer país de Asia y el segundo del mundo en ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y siempre considera el tema de la protección y el cuidado infantil como una alta prioridad, especialmente durante su mandato como miembro no permanente del CSNU./.