El personal médico en Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi, 21 jul (VNA)- Vietnam confirmó esta mañana dos mil 787 casos nuevos del COVID-19, incluidos 12 importados y dos mil 775 por contagio local, detectados principalmente en Ciudad Ho Chi Minh (mil 739), informó el Ministerio de Salud.

De acuerdo con la misma fuente, los otros portadores del virus SARS-CoV-2 residen en las provincias de Binh Duong (657), Dong Nai (85), Tien Giang (65), Vinh Long (39), Khanh Hoa (38), Ben Tre (35), Ba Ria-Vung Tau (18), Can Tho (16), Dak Lak (13), Kien Giang (12), Binh Phuoc (12), Hau Giang (nueve), Long An (ocho), Ha Giang (seis), Phu Yen (cinco), Dak Nong y Hanoi (cuatro en cada localidad) y Quang Ngai (tres); además de Binh Dinh, Nghe An y Lam Dong (con dos en cada localidad) y Gia Lai (uno).

De tal manera, Vietnam acumula hasta el momento 65 mil 607 casos infectados del COVID-19, incluidos 63 mil 510 infecciones locales y dos mil 97 importados. El número de pacientes recuperados es de 11 mil 443.



A partir del 27 de abril, se realizaron pruebas del virus para 12 millones 486 mil 26 personas.

Datos oficiales indican que el día de ayer, un total de 26 mil 355 personas recibieron la vacuna contra el coronavirus, por lo que el número de dosis utilizadas en el programa de inmunización ascendió a más de 4,3 millones.

El Ministerio de Salud también exigió a las personas cumplir las regulaciones de prevención y control del coronavirus, especialmente el protocolo sanitario 5K (Mascarillas, Desinfección, Distanciamiento, Sin Multitudes y Declaración Médica)./.

