El panorama de la conferencia. (Fuente: btgcp.gov.vn)

Los seguidores budistas se reúnen en una ceremonia que conmemora el cumpleaños de Buda en la Pagoda Vietnam Quoc Tu en Ciudad Ho Chi Minh el 1 de junio de 2023. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Estado vietnamita siempre respeta y protege el derecho a la libertad de religión y creencias para todos y no discrimina a nadie por motivos de religión o creencias, afirmó el vicepresidente del Comité Gubernamental para Asuntos Religiosos Nguyen Van Ky.Vietnam es un país con diversidad étnica y religiosa. Actualmente hay más de 27 millones de seguidores religiosos, lo que representa el 27% de la población total, más de 54 mil dignatarios religiosos, 144 mil asistentes religiosos y casi 30 mil lugares de culto, dijo Van Ky en una rueda de prensa celebrada por el Ministerio de Información y Comunicaciones en Hanoi.El país también alberga un sistema diverso de creencias con 50 mil 703 establecimientos asociados a creencias, incluidas unas tres mil reliquias, algunas de las cuales fueron reconocidas como sitios del patrimonio mundial por la UNESCO, añadió.Continuó diciendo que se ha perfeccionado el sistema jurídico que sirve de base jurídica para proteger el derecho a la libertad de religión o de creencias, incluida la Ley sobre Creencias y Religión y la Ley de Tierras (modificada). Se ha mejorado la difusión de los puntos de vista del Partido y de las políticas y leyes del Estado sobre creencias y religión.Las organizaciones religiosas en Vietnam han recibido condiciones favorables para operar de acuerdo con sus estatutos y reglamentos legales, dijo Van Ky, señalando que el Estado siempre ha prestado atención y ha creado condiciones para que todas las religiones realicen sus actividades con normalidad.Los seguidores de creencias y seguidores religiosos pueden expresar sus creencias libremente en sus hogares, lugares de culto o sitios registrados ante las autoridades. Además, a los seguidores de una religión que no ha sido reconocida como organización religiosa ni se le ha otorgado un certificado de registro todavía, se les han dado condiciones para realizar actividades religiosas concentradas en lugares legales, según el funcionario.Muchas ceremonias religiosas importantes han atraído a un gran número de seguidores y se han convertido en eventos comunes de la comunidad, como la Navidad o la celebración del cumpleaños de Buda.En 2023, dijo Van Ky, el Ministerio del Interior reconoció a “Phat giao Hieu nghia Ta Lon” y “Hoi thanh phuc am toan ven Vietnam” como organizaciones religiosas y aprobó la propuesta para establecer el Instituto de Teología Bautista de Vietnam.Hasta diciembre de 2023, el Estado reconoció 38 organizaciones religiosas. Las autoridades locales también otorgaron licencias a miles de sitios para actividades religiosas concentradas, incluidos más de 60 sitios para extranjeros que residen legalmente en Vietnam.Sólo para el protestantismo, entre 2021 y 2023, se aprobaron 170 lugares de concentración de actividades religiosas y seis organizaciones religiosas en la región montañosa del norte. En tanto, fueron reconocidas 11 organizaciones de esta religión en la Altiplanicie Central.Van Ky dijo que el Estado igual ha prestado atención a las cuestiones territoriales relacionadas con la religión. Más del 70% de los establecimientos religiosos de todo el país han obtenido certificados de derecho de uso de la tierra. El Estado ha proporcionado condiciones favorables para que las organizaciones religiosas reparen, mejoren y construyan instalaciones religiosas.Además, se han facilitado las relaciones internacionales de las organizaciones religiosas, ayudando a presentar a la comunidad internacional el punto de vista y la política del Partido y del Estado sobre la protección del derecho a la libertad de religión.Las relaciones entre Vietnam y el Vaticano están progresando, subrayó Van Ky, añadiendo que, en julio de 2023, sus líderes acordaron elevar las relaciones bilaterales al estatus de Representante Papal Residente en Vietnam y aprobar el “Acuerdo sobre el Estatuto del Representante Papal Residente y la Oficina del Representante Papal Residente en Vietnam”./.