Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Binh Duong, Vietnam (VNA)- Vietnam recibió durante los primeros ocho meses del año un monto total de inversión extranjera directa (IED) de 16,7 mil millones de dólares, una reducción interanual de 12,3 por ciento.Así lo anunció Do Nhat Hoang, director del Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam, durante un seminario efectuado la víspera en la provincia sureña de Binh Duong.En el evento, indicó que el desembolso de IED en esa etapa alcanzó 12,8 mil millones de dólares, un aumento de 10,5 por ciento en comparación con el mismo lapso del año anterior.Los mayores receptores de IED en la región sureña son Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong , Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau, Long An y Tay Ninh, de ellas Binh Duong sobresale con 2,6 mil millones de dólares recibidos durante los primeros ocho meses, un crecimiento interanual de 72 por ciento, señaló.De acuerdo con Nhat Hoang, debido a la complicada evolución de la situación mundial, los inversores planean reestructurar su capital y se espera que esta tendencia brinde una oportunidad para Vietnam, especialmente las ciudades y las provincias del Sur.También aconsejó a las localidades fortalecer sus lazos para conformar un ecosistema atractivo en favor de atraer a inversionistas en el campo de las tecnologías, a la vez que concedió importancia a la calidad de recursos humanos y la reforma administrativa.Según el Departamento de Inversión Extranjera, en el mediano plazo (de dos a tres años), los grupos tecnológicos seguirán favoreciendo a Vietnam como lugar para invertir o expandir la inversión, particularmente en todos los sectores de fabricación y transformación.Se prevé que Vietnam captará proyectos de Corea del Sur en las industrias de electricidad, electrónica y manufactura. Mientras tanto los campos mayorista, minorista, no manufacturero e industria de apoyo continuarán atrayendo el interés de los inversores japoneses./.