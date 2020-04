Hanoi, 18 abr (VNA)- Vietnam amanece hoy con alentadoras noticias tras no registrar ningún nuevo caso del SARS-CoV-2 en las últimas 48 horas, para mantener el recuento en 268 personas infectadas, entre ellas sólo 70 encontradas en tratamiento.

Un laboratorio para pruebas de coronavirus. (Fuente: VNA)

Por primera vez, Vietnam no registró nuevo paciente del letal virus en dos días seguidos y entre los infectados, 198 fueron recuperados satisfactoriamente, según datos divulgados esta mañana por la Dirección nacional de prevención y lucha contra el COVID-19.

De esa suma, 160 ingresaron en Vietnam de otros países, mientras que se detectaron 108 casos de transmisión local.

Entre los infectados que aún reciben tratamientos médicos, cuatro son extranjeros. El estado de salud de la mayoría de estos pacientes se encuentra estable.

Vietnam sigue su firme avance en la batalla contra el letal virus sin registrar ninguna víctima mortal hasta el momento, gracias a las proactivas y oportunas medidas de su gobierno, además de la unidad de toda la sociedad.

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el 18 de abril, se encuentran en el país unas 69 mil personas que tuvieron contactos cercanos con los infectados del SARS-CoV-2 y vinieron del exterior están en control sanitario, entre ellas 324 están en cuarentena en hospitales, 11 mil 549 en centros de aislamiento obligatorio y 57 mil 172 en casas bajo control.

Tras cumplir el último miércoles dos semanas de distanciamiento social para frenar la propagación de la epidemia, el gobierno vietnamita decidió prolongar las restricciones en las 12 localidades con mayor riesgo de infección.



Hanoi, Lao Cai, Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh, Da Nang, Quang Nam, Binh thuan, Khanh Hoa, Ho Chi Minh, Tay Ninh y Ha Tinh, continuarán esas medidas hasta los días 22 y 30 de abril dependiendo de la situación en cada una y podrán extender aún más el distanciamiento social si la infección lo requiriese.

Mientras, las provincias y ciudades clasificadas en riesgo como Binh Duong, Can Tho, Dong Nai, Ha Nam, Hai Phong, Kien Giang, Nam Dinh, Nghe An, Thai Nguyen, Thua Thien- Hue, Soc Trang, Lang Son, An Giang, Binh Phuoc y Dong Thap seguirán con las medidas de distanciamiento social hasta el 22 de abril./.