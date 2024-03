Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Resulta necesario preparar documentos para una gestión estricta de los barcos pesqueros con "alto riesgo" de violar las aguas extranjeras y detectar los signos y actos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con vistas a impulsar aún más la lucha en el campo.Así lo afirmó el coronel Vu Van Hung, subjefe de Estado Mayor de la Guardia Fronteriza, durante una entrevista con la Agencia Vietnam ita de Noticias sobre la implementación sincrónica de medidas para prevenir y combatir contra la INDNR.Vu Van Hung subrayó que el Comando de la Guardia de Fronteras siempre determina la importancia de la lucha al respecto y periódicamente comprende y aplica de forma estricta los documentos rectores del Comité Central del Partido Comunista, del Gobierno y del Ministerio de Defensa.Al mismo tiempo, hizo hincapié en la necesidad de emitir numerosos documentos para el despliegue sincrónico de las soluciones en ese combate.El Comando de la Guardia de Fronteras elaboró el plan no. 399/KH-BDBP sobre la organización e implementación de campañas contra la INDNR hasta finales de abril de 2024, cuando la Comisión Europea (CE) llegará a Vietnam para la quinta inspección, remarcó.En este plan, ha coordinado con las autoridades de las provincias y ciudades costeras para aumentar las tareas de dirección de trabajos de prevención y control de INDNR, así como ha creado grupos móviles de patrullaje en islas, estuarios y arroyos donde se encuentran una serie de buques pesqueros no registrados, sin licencias de explotación y sin instalación de equipos de seguimiento de viajes (VMS), entre otros, reiteró.Además, ha mantenido con eficiencia los canales de información e intercambio de la situación con las agencias competentes de las localidades, con vistas a realizar con éxito las tareas de prevención y control en la materia, compartió.Con el fin de encaminarse hacia una industria de explotación pesquera sostenible, responsable y controlada, la Guardia Fronteriza ha impulsado las labores de propaganda, difusión y educación jurídica a los pescadores según modelos temáticos y especializados en la lucha contra la INDNR, indicó.Para contribuir aún más al levantamiento de la tarjeta amarilla de la CE impuesta al sector acuático del país, el Comando de la Guardia Fronteriza continúa coordinando estrechamente de manera proactiva con las fuerzas funcionales y las autoridades locales para implementar de forma drástica las instrucciones y directivas del primer ministro y el Ministerio de Defensa sobre la implementación de las tareas y soluciones urgentes en aras de combatir contra la INDNR, concluyó./.