Cultivo de pitahaya en la provincia norteña de Son La (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó un despacho centrado en abordar las dificultades y obstáculos para promover la producción y el consumo de productos agrícolas , materializar los tres programas de objetivos nacionales, y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).Según el documento, en los primeros meses de 2023, a pesar de la evolución complicada e impredecible de la situación mundial, Vietnam sigue logrando resultados socioeconómicos notables, a medida que la macroeconomía se mantuvo estable, se controló la inflación y se garantizaron los principales equilibrios de la economía.El país registró un crecimiento interanual del 3,32 por ciento, de enero a marzo, particularmente el sector agropecuario aumentó en un 2,52 por ciento.En el tiempo venidero, la economía vietnamita y el sector agrícola pueden continuar enfrentando dificultades y desafíos, especialmente debido a influencias externas difíciles de controlar, por lo que Minh Chinh trazó algunas tareas específicas a los jefes de agencias a nivel ministerial, órganos adscritos al gobierno, y los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades.Con respecto a la promoción de la producción y el comercio de productos agrícolas, instó a revisar y eliminar los obstáculos legales, reducir drásticamente los procedimientos administrativos innecesarios, crear un entorno favorable para impulsar esas actividades y atraer a las empresas a invertir en el desarrollo agrícola y rural, especialmente en la aplicación de alta tecnología y procesamiento profundo.El Ministerio de Planificación e Inversión asumirá la responsabilidad principal y coordinará con los Ministerios de Finanzas y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como los organismos competentes, para agilizar la modificación y complementación de algunos artículos del Decreto 57, emitido en 2018 por el Gobierno, sobre mecanismos y políticas para alentar a las empresas a invertir en agricultura y desarrollo rural, a fin de presentar al Gabinete en el segundo trimestre de 2023.Además, se abogó por prestar más atención a los tres motores impulsores de crecimiento, a saber: el consumo interno, la exportación y la inversión, particularmente garantizar la seguridad alimentaria en todas las circunstancias; establecer una producción agrícola con múltiples valores, a gran escala, profesional, moderna, eficiente, circular, de bajas emisiones, respetuosa con el medio ambiente, que cumpla con los estándares nacionales e internacionales, y con una fuerte competitividad; promover el desarrollo de cooperativas y modelos cooperativos en la agricultura; así como replicar modelos de conexión de cadenas entre agricultores, científicos, administradores, empresas e instituciones de crédito.Se urgió robustecer la innovación tecnológica y la transformación digital en la agricultura, la aplicación de alta tecnología, tecnología de procesamiento y conservación poscosecha, considerando esta medida como un gran avance para mejorar el valor agregado, la eficiencia comercial y productiva y la competitividad de los bienes agrícolas vietnamitas.Se debe impulsar la creación de marca, la promoción comercial, la propaganda de productos y el comercio electrónico; desarrollar y diversificar las cadenas de suministro de materias primas y los mercados de consumo; implementar proactivamente soluciones comerciales apropiadas para proteger la producción nacional e incentivar las exportaciones; desplegar efectivamente el movimiento "Los vietnamitas priorizan utilizar productos vietnamitas" y el proyecto de renovación del método de comercio y negocio de productos agrícolas para el período 2021-2025, con visión al 2030.En la lucha contra la pesca ilegal, es necesario implementar de manera seria, sincrónica y efectiva el Plan de Acción contra la IUU aprobado por el Primer Ministro; abordar las deficiencias y limitaciones de forma proactiva y decisiva según las recomendaciones de la Comisión Europea, preparar cuidadosamente el contenido y las condiciones para trabajar con la delegación de inspección de dicha institución continental en mayo venidero.En cuanto a la implementación de los tres programas de objetivos nacionales, los ministerios, sucursales y localidades desplegarán sus labores proactiva y drásticamente de acuerdo con la Resolución, el despacho No. 71 del 23 de febrero de 2023 y la Directiva No. 08 del 23 de marzo de 2023 del Primer Ministro./.