Turistas en Parque de Cultura de Suoi Tien en Ciudad Ho Chi Minh (Fuente:sggp.org.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El número de visitantes a las provincias y ciudades sureñas vietnamitas durante los días festivos del Tet (Nuevo Año Lunar), del 10 al 14 del presente mes, registró un aumento considerable en comparación con la misma etapa del año pasado.



De acuerdo con Bui Thi To Trinh, subdirectora general de la empresa de Turismo y Cultura Suoi Tien, se estimó que el número de los viajeros al Parque de Cultura de Suoi Tien en Ciudad Ho Chi Minh se incrementó del 10 al 20%.



En la ocasión, los gerentes del lugar lanzaron numerosos programas atractivos, sobre todo juegos folklóricos, caligrafía y elaboración de To He, juguete tradicional y único hecho de harina de arroz con un desarrollo de 400 a 500 años, entre otros, lo que acaparó la atención especial de los turistas.



Del mismo modo, los recorridos en autobuses de dos pisos y el barco turístico WaterGo para contemplar Ciudad Ho Chi Minh por la noche también fueron una de las opciones prioritarias de las personas municipales y visitantes internacionales.



Por otro lado, el Departamento de Turismo de la provincia de Ba Ria-Vung Tau informó que más de 684 mil personas, incluidos 10 mil 897 extranjeros, llegaron a la localidad durante el periodo, un incremento interanual de 2,23%.



El ingreso total de la industria se estimó en 23 millones de dólares, lo cual representó una subida de 3,73% frente al idéntico lapso de 2023, agregó la fuente.



Mientras en la provincia de Dong Nai, los establecimientos turísticos dieron la bienvenida a unos 150 mil viajeros, un crecimiento interanual de más de 7%. Las ganancias desde los servicios turísticos se estimaron en tres millones de dólares, un aumento de 13%.



Según datos oficiales, el volumen de llegadas de extranjeros a Vietnam en enero pasado superó 1,5 millones de personas, el mayor número registrado en un mes desde que el país reabrió completamente todas las actividades de la llamada industria de ocio, en marzo de 2022.



La cifra representó un aumento del 10,3% respecto al mes anterior y una subida interanual de 73,6%, señaló la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam.

Se trata de una señal positiva para la industria sin humo de la nación indochina, creando motivación para el cumplimiento de los objetivos de recibir entre 17 y 18 millones de visitantes internacionales, atender a 110 millones de turistas nacionales y ganar unos 34,3 mil millones de dólares en ingresos por turismo este año./.