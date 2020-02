El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam (Foto: VNA)

Bandar Seri Begawan (VNA)- El segundo ministro de Defensa de Brunéi, Halbi bin Mohd Yussof, y el titular de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, acordaron intensificar la cooperación integral, en especial en el intercambio de informaciones sobre la seguridad convencional y no convencional y el combate a la delincuencia.Durante un encuentro efectuado hoy en Bandar Seri Begawan, Mohd Yussof y To Lam coincidieron en la importancia de priorizar la coordinación en la lucha contra el terrorismo, los crímenes de alta tecnología, el narcotráfico y los delincuentes buscados, así como en la garantía de la ciberseguridad.Por otro lado, debatieron sobre las soluciones para los desafíos de seguridad de ambas naciones y también los problemas emergentes en el combate contra la delincuencia.Asimismo, destacaron el avance de las relaciones entre los dos países y aplaudieron la emisión de la Declaración conjunta sobre el establecimiento de asociación estratégica integral en marzo del año pasado.Por otra parte, enaltecieron la coordinación entre ambos ministerios en los mecanismos bilaterales y multilaterales, en especial en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y también en la Conferencia de Jefes de Policía del bloque.A su vez, el también presidente del Consejo Nacional de Seguridad del país anfitrión expresó la certidumbre de que la visita a su país del funcionario vietnamita contribuirá a profundizar los lazos binacionales en general, y entre ambas carteras en particular.En tanto, el visitante propuso establecer un Grupo de trabajo conjunto para la colaboración en políticas de seguridad, así como una línea directa para apoyar el rescate en el mar y el combate contra la pesca ilegal, favorecer la colaboración en el control de los trámites para la entrada y salida, la protección de ciudadanos de un país en el otro, y la lucha antiterrorista y contra la delincuencia, en especial la relacionada con el juego de apuestas y de seguridad cibernética.Por otra parte, recomendó adoptar el mecanismo de diálogo anual a nivel viceministerial en el combate contra la delincuencia y fomentar el respaldo mutuo a las iniciativas en el marco de la ASEAN y en la búsqueda de los criminales./.