Phnom Penh(VNA)- El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Truong Hoa Binh, y su homóloga camboyana Men Sam On acordaron facilitar la cooperación entre los empresariados de ambas naciones con el fin de elevar el comercio binacional a más de cinco mil millones de dólares en 2020.

El vicepremier de Vietnam Truong Hoa Binh y su homóloga camboyana Men Sam On (Fuente: VPG)

Durante un encuentro efectuado la víspera en esta capital, los dos dirigentes reiteraron la determinación de implementar con eficiencia los acuerdos firmados, mantener los mecanismos de colaboración bilateral, y fortalecer la conexión de las dos economías, especialmente el comercio transfronterizo.Se comprometieron a incrementar visitas y reuniones a todos los niveles, al tiempo que promueven actividades de comunicación para educar a los dos pueblos, especialmente a los jóvenes, sobre los nexos tradicionales entre ambos países.Destacaron la importancia de la firma de dos documentos legales que reconocen la finalización del 84 por ciento de la delimitación de los hitos fronterizos, lo que contribuye a construir una frontera de la paz, amistad y cooperación para el desarrollo entre Vietnam y Camboya Las dos partes acordaron coordinar la lucha contra el contrabando, los fraudes comerciales y la corrupción, y reforzar la cooperación en defensa y seguridad, convirtiéndolo en un pilar de las relaciones bilaterales.Prometieron respetar el principio de no permitir que ninguna organización o individuo use el territorio de un país para dañar la seguridad y la estabilidad del otro.Con respecto a asuntos regionales e internacionales, Hoa Binh reafirmó la buena voluntad de Vietnam de resolver la cuestión del Mar del Este por medidas pacíficas sobre la base del derecho internacional y la postura compartida de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Propuso que los dos países se apoyen mutuamente en la organización de eventos y actividades exteriores en 2020 cuando Vietnam desempeñe el presidente de la ASEAN y un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 2020-2021, mientras que Camboya celebra la XIII Cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM)./.