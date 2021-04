En abril de 2021, Vietnam asumió por segunda vez la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para el mandato 2020-2021, marcando un nuevo hito importante en el proceso de transición de participante a miembro activo e integral.

Vietnam y su desarrollo en Naciones Unidas

Exactamente 30 años después que Vietnam se unió a la ONU (20 de septiembre de 1977), en octubre de 2007, Vietnam fue elegido por primera vez miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el mandato 2008-2009, con 183 votos a favor de los 192 miembros de la Asamblea General que participaron en la primera votación secreta, lo que representó el 96 por ciento del total.

Durante su primer mandato en el Consejo de Seguridad, órgano más importante de la ONU para garantizar la paz y la seguridad internacionales, Vietnam, junto con otros países miembros, se ocupó de una gran cantidad de trabajo relacionado con asuntos globales al organizar más de mil 500 reuniones y aprobar 113 Resoluciones, 165 Declaraciones Presidenciales y Comunicados de Prensa sobre más de 50 temas de la agenda.

El entoncés vicepremier y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh, pronuncia un discurso en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Fuente: VNA)

Se abordaron asuntos complicados durante ese mandato como la cuestión de Kosovo, el asunto nuclear de Irán, la paz de Oriente Medio, la guerra entre Osetia del Sur y Abjasia, así como los problemas regionales como el de Corea del Norte y de Myanmar.

Vietnam contribuyó de forma positiva, desde su intervención en sesiones hasta la participación en la elaboración de resoluciones y documentos. El país indochino también se desempeñó como presidente y vicepresidente de varios subcomités del Consejo de Seguridad, y presidente de ese órgano durante el mes de julio y también de octubre de 2009.

“Hace diez años, Vietnam fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el mandato 2008-2009. Durante ese período, jugó un papel muy importante en el Consejo de Seguridad, con su apoyo a la Resolución de la ONU sobre las mujeres, la paz y la seguridad, un documento histórico de la organización multilateral”, comentó el coordinador residente de la ONU en Vietnam, Kamal Malhotra.

“Actualmente, Vietnam también fortalece su papel en las operaciones de mantenimiento de la paz”, dijo y agregó que la ONU considera a la nación indochina un país que no solo apoya firmemente las relaciones multilaterales, sino que también acata seriamente todas las leyes y reglas al respecto.

Representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostienen una sesión virtual sobre la situación en Siria (Fuente: VNA)

El 7 de junio de 2019, Vietnam fue reelegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el mandato 2020-2021, con un récord de 192 votos de un total de 193.

El hecho de ser elegido dos veces miembro no permanente del Consejo de Seguridad marcó un hito importante en su transición de participante a miembro activo de la máxima organización internacional.

“La segunda elección de Vietnam como miembro del órgano encargado del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales de la ONU en más de 10 años no solo refleja el reconocimiento de la comunidad internacional al país, sino también la confianza y expectativa en sus contribuciones responsables a la paz y seguridad regionales e internacionales en los próximos años”, afirmó el entonces primer ministro, Nguyen Xuan Phuc.

El entonces primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, interviene en un debate del 73 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Fuente: VNA)

Promover el multilateralismo, respetar el derecho internacional



Al participar por segunda vez en el Consejo de Seguridad en el contexto de la creciente competencia entre las potencias mundiales y los desarrollos complicados en el mundo, especialmente la evolución compleja de la pandemia de COVID-19, Vietnam ha completado con éxito una gran cantidad de trabajo y ha dejado su “impronta” en ese órgano.

Vietnam ha propuesto iniciativas y desempeñado un papel fundamental en una serie de cuestiones importantes. Como presidente del Consejo de Seguridad en enero de 2020, Vietnam acogió con éxito un debate abierto sobre la “Promoción del cumplimiento de la Carta de la ONU para mantener la paz y la seguridad internacionales”, con la asistencia de más de 100 representantes de los países miembros. Se trató de la primera vez de que el Consejo de Seguridad emitió una declaración separada sobre la Carta de la ONU.

Vietnam también presidió la reunión sobre "Cooperación entre la ONU y la ASEAN", creando por primera vez un foro para el intercambio de cooperación entre el Consejo de Seguridad y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y promoviendo su papel dual como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y presidente del bloque regional en 2020.

El 24 de noviembre, la 75ª Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad una resolución sobre la cooperación ASEAN-ONU. Ese documento alcanzó un récord en el número de copatrocinadores, con 110, desde que se presentó por primera vez en 2002 la resolución sobre colaboración entre las dos organizaciones.

El 21 de enero de 2020, en calidad de Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de ese mes, el embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión de Vietnam ante la organización multilateral, preside un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre la situación de Palestina - Israel (Fuente: VNA)

Durante la presidencia de Vietnam en enero de 2020, el Consejo de Seguridad celebró alrededor de 30 reuniones y aprobó 13 resoluciones, incluidas cuatro y una decisión sobre la extensión del mandato de las misiones, fuerzas y mecanismos de la ONU, además de emitir una declaración del Presidente y cinco comunicados de prensa. Se trató del mayor número de decisiones aprobadas durante un mes de trabajo del Consejo de Seguridad en los últimos años.

“Es difícil y desafiante comenzar el mandato con la asunción inmediata de la presidencia, pero Vietnam lo ha hecho muy bien y realmente ha dejado su impronta”, reiteró el embajador Marc Pecsteen de Buytswerve, jefe de la misión permanente de Bélgica en la ONU.

En 2020, Vietnam demostró su capacidad para presidir y administrar el trabajo de las agencias afiliadas al Consejo de Seguridad, especialmente el Comité encargado del monitoreo de la implementación de las resoluciones sobre Sudán del Sur, donde Vietnam desplegó con éxito el segundo hospital de campaña de segundo grado.

El 28 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo Interdisciplinario sobre el papel de Vietnam como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebra una reunión bajo la presidencia del viceministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung (Fuente: VNA)

Como coordinador del Grupo de miembros no permanentes (E10) en mayo de 2020, Vietnam reanudó bajo formato virtual el mecanismo de reuniones mensuales, interrumpido por el COVID-19, entre el E10 y el Secretario General de la ONU.

También presidió y coorganizó una reunión entre los 10 miembros no permanentes actuales y los cinco miembros no permanentes electos (I5) sobre los “Esfuerzos conjuntos para un Consejo de Seguridad eficaz: experiencia y lección para los nuevos miembros no permanentes” y una conferencia internacional sobre el “Fortalecimiento del papel de la mujer en la construcción y el fomento de la paz: Del compromiso al resultado”.

“Vietnam ha implementado con éxito las tareas en el primer año de su mandato al cumplir los objetivos, requisitos y lema establecidos, contribuyendo activamente a las actividades del Consejo de Seguridad”, dijo Le Hoai Trung, viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Grupo de trabajo intersectorial sobre el desempeño de Vietnam de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante una conferencia de balance al respecto.

El éxito en la primera mitad del período 2020-2021 plantea una base sólida para que Vietnam deje su impronta en el resto del mandato, en contribución al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y a la garantía de un ambiente pacífico y estable para el desarrollo nacional./.

La delegación vietnamita se mostró encantada después de que Vietnam fuera elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2020-2021, en Nueva York, el 7 de junio de 2019. (Fuente: Xinhua/VNA)

VNA