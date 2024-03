En el evento (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Una ceremonia tuvo lugar hoy en Hanoi para intercambiar el acuerdo firmado por el Ministerio de Finanzas de Vietnam y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para financiar dos proyectos por un valor de 72,3 millones de euros en el país indochino.



El acuerdo apoya el proyecto de protección costera sostenible y contra la erosión en Hoi An, de la provincia central de Quang Nam, y el programa de desarrollo urbano costero central para el crecimiento verde y la respuesta al cambio climático en la ciudad de Dong Ha, de la provincia de Quang Tri.



En su intervención en el evento, el viceministro vietnamita de Finanzas Vo Thanh Hung, dijo que el monto del préstamo comprometido afianza aún más la posición de la AFD como el mayor donante bilateral de Vietnam en Europa, mostrando el compromiso del gobierno francés para fortalecer la asociación estratégica con el país indochino.



El préstamo de la AFD va acompañado de una ayuda no reembolsable de la Unión Europea (UE), destinada a mejorar la eficacia de los proyectos y ayudar a las localidades a mejorar su capacidad para operar proyectos y emprender actividades de adaptación al cambio climático.



Por su parte, Peteris Ustubs, director de la Comisión Europea para Oriente Medio, Asia y Pacífico, dijo que invertir en proyectos financiados por el Fondo para la Gestión del Agua y los Recursos Naturales no sólo ayuda a fortalecer la resiliencia de las comunidades locales sino que también contribuye a la lucha global contra el cambio climático.

Dijo que el respaldo financiero está en línea con la Iniciativa Global Gateway de la UE para cerrar la brecha de inversión global y demostrar el compromiso de la agrupación de ser un socio leal de Vietnam en la acción climática y el desarrollo sostenible./.