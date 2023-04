Tokio (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam promete estrechar la cooperación con los ministerios y agencias japoneses para garantizar la seguridad de las empresas y ciudadanos japoneses en el país indochino, destacó el ministro de Seguridad Pública, general To Lam.Durante una reunión hoy aquí con el secretario general adjunto del gobernante Partido Liberal Democrático, Fumiaki Kobayashi, To Lam destacó que este año marca el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Japón y el 50 aniversario de las relaciones ASEAN La Cartera también mantendrá mecanismos de diálogo de seguridad e implementará de manera efectiva los acuerdos firmados, resaltó.Por su parte, Kobayashi expresó su alegría por los logros de Vietnam en varias áreas, incluso en la lucha contra el crimen.Mientras tanto, en el encuentro con el ex primer ministro japonés, Yoshihide Suga, To Lam compartió su opinión de que los lazos entre Vietnam y Japón están en su mejor momento en las últimas cinco décadas en varias áreas.Sugirió que Suga continúe respaldando y haciendo valiosas contribuciones para promover los lazos bilaterales, centrándose en acuerdos sobre defensa-seguridad nacional, economía, suministro de asistencia oficial para el desarrollo de nueva generación, diversificación de las cadenas de suministro y desarrollo de la industria de apoyo.Expresó el deseo de que el exdirigente japonés continuara intensificando los lazos entre los dos países y sus agencias de cumplimiento legal, creara condiciones favorables para que el pueblo vietnamita ingrese a Japón, y garantizara la seguridad, los derechos e intereses legítimos de casi 500 mil vietnamitas que viven, estudiando y trabajando en Japón.El mismo día, To Lam sostuvo conversaciones con el comisionado general de la Agencia Nacional de Policía (NPA) de Japón, Yasuhiro Tsuyuki, durante las cuales se comprometieron a facilitar el intercambio de delegaciones de todos los niveles, mantener el diálogo anual sobre seguridad a nivel de viceministros, compartir información y experiencia en la lucha contra los delitos transnacionales, criminales, cibernéticos y de drogas, y considerar un nuevo mecanismo práctico de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y la NPA.Ambas partes realizarán bien la protección de los ciudadanos, ofrecerán todo el apoyo posible a las empresas y ciudadanos de cada nación, protegerán las visitas y eventos mutuos, en primer lugar, las celebraciones por el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas este año.Al reunirse con el vicepresidente ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Yunichi Yamada, To Lam pidió al funcionario japonés que continúe llevando adelante los lazos Vietnam-Japón, con un enfoque en los acuerdos alcanzados por los dos primeros ministros.También buscó el apoyo de JICA para que su Ministerio inicie varios proyectos sobre capacitación de la fuerza laboral, suministro de equipos contra incendios, búsqueda y rescate, prevención y control de incendios forestales, protección del medio ambiente y cursos de capacitación sobre seguridad cibernética, investigación de delitos, lucha contra el terrorismo, justicia penal y seguridad vial.A su vez, Yamada prometió trabajar en estrecha colaboración con el Ministerio vietnamita para embarcarse en áreas de cooperación que captan interés de la parte vietnamita.Con posterioridad, To Lam también sostuvo encuentros con varios dirigentes de las empresas japonesas./.