El ministro de Seguridad Pública, general To Lam , y Kees van Baar, nuevo embajador de los Países Bajos en Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Durante los últimos años, las relaciones de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y las agencias policiales de los Países Bajos se han estrechado cada vez más en diversos campos, especialmente en la prevención y el control del delito, afirmó hoy aquí el ministro de Seguridad Pública, general To Lam.Al recibir a Kees van Baar, recién nombrado embajador de los Países Bajos en el país indochino, To Lam destacó que ambas partes han mantenido y promovido el intercambio de delegaciones y expertos de alto nivel para implementar contenidos específicos de cooperación.Tras felicitar al diplomático por asumir su cargo en Vietnam, el funcionario expresó su creencia de que las relaciones entre los dos países, en general, y entre el Ministerio de Seguridad Pública vietnamita y las agencias holandesas, en particular, seguirán prosperando durante el mandato del embajador.Sugirió que Vietnam y los Países Bajos continúen manteniendo y fortaleciendo el intercambio de delegaciones en todos los niveles, así como la información en la lucha contra el crimen transnacional, además de investigar, desarrollar y proceder a la firma de documentos y convenios en materia de prevención y combate al delito, y asistencia judicial recíproca, creando así un corredor legal para la cooperación en la prevención y combate de los delitos transnacionales entre ambos países.En cuanto a la cooperación en seguridad y prevención del crimen transnacional, To Lam solicitó a Kees van Baar que promueva actividades de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades holandesas para apoyar la capacitación y el intercambio de experiencias en aras de garantizar la seguridad de la red y luchar contra los delitos de Internet.To Lam afirmó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 9 de abril de 1973, los vínculos de amistad y cooperación entre Vietnam y los Países Bajos se ha desarrollado en diversos campos como la política y la administración, la diplomacia, la economía y comercio, educación y capacitación.Las dos partes mantuvieron contactos regulares e intercambios de delegaciones de alto nivel, y realizaron una serie de actividades para mejorar el entendimiento y profundizar la cooperación bilateral en áreas prioritarias, agregó.Por su parte, el embajador Kees van Baar afirmó que, en su cargo, será un puente para mejorar el entendimiento mutuo, coordinar el intercambio de experiencias, promover actividades de cooperación bilateral en campos potenciales y especialmente en el ámbito de la cooperación en materia de seguridad e implementar las actividades de cooperación en el marco de documentos firmados./.