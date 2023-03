El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Duc Hai (derecha), y el ministro polaco de Relaciones Exteriores, Zbigniew Rau, (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam desea fortalecer aún más la amistad tradicional y las relaciones de cooperación multifacética con Polonia, uno de los socios prioritarios de Vietnam en Europa Central y Oriental, afirmó el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam , Nguyen Duc Hai.Al recibir hoy aquí al ministro polaco de Relaciones Exteriores, Zbigniew Rau, en visita de trabajo a Vietnam, Nguyen Duc Hai solicitó que después de la COVID-19, los dos países fortalezcan el intercambio de delegaciones en todos los niveles para fomentar los vínculos de cooperación en áreas potenciales.Ambas partes acordaron que la cooperación económica y comercial continuará manteniéndose y desarrollándose.Durante los últimos años, Polonia se ha mantenido como el mayor socio comercial de Vietnam en Europa Central y Oriental. A pesar de los impactos de la COVID-19, el valor de intercambio comercial bilateral en 2021 y 2022 alcanzó un récord de 2,58 mil millones de dólares.En esta ocasión, Nguyen Duc Hai pidió al Parlamento polaco impulsar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) para mejorar la eficiencia de la cooperación en materia de comercio e inversión entre los dos países y contribuir con una voz para instar a la Comisión Europea (CE) a retirar pronto la "tarjeta amarilla" contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de productos pesqueros vietnamitas.Según Zbigniew Rau, Vietnam es el mayor socio económico de Polonia en el Sudeste Asiático.Expresó su deseo de seguir recibiendo apoyo de la Asamblea Nacional de Vietnam para que la cooperación económica bilateral florezca cada vez más, especialmente en el campo de la alta tecnología.Durante el encuentro, las dos partes desearon impulsar las relaciones bilaterales, especialmente la cooperación parlamentaria en los próximos tiempos, además de discutir la cooperación en los campos de la educación y la formación; ciencia y tecnología, finanzas y banca.Sobre el tema del Mar del Este y la región, destacaron la importancia de garantizar la paz, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en esta zona marítima, así como la solución de controversias por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.