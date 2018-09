El secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong (i), y el presidente ruso, Vladimir Putin (Fuente: VNA)

Moscú, (VNA) – Vietnam y Rusia emitieron hoy una Declaración conjunta en ocasión de la visita oficial aquí del secretario general del Partido Comunista del país indochino, Nguyen Phu Trong, a fin de ratificar los resultados de la cooperación bilateral e identificar las prioridades en el futuro.De acuerdo con ese documento, durante su viaje del 5 al 8 de los corrientes, Phu Trong dialogó con el presidente, Vladimir Putin; el primer ministro, Dmitry Medvedev; el presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin; y el subtitular del Consejo General de Rusia Unida, Andrey Turchak.En las conversaciones, el máximo dirigente político de Vietnam y el inquilino del Kremlin ratificaron la voluntad de fortalecer la asociación estratégica integral bilateral en beneficio duradero de ambos pueblos, a la vez que reiteraron la importancia de continuar los esfuerzos conjuntos para impulsar la cooperación multifacética.Además, subrayaron el significado de la celebración del Año de Vietnam en Rusia y el Año de Rusia en Vietnam en 2019.Por otro lado, manifestaron su satisfacción ante el desarrollo de los lazos binacionales en el sector de defensa-seguridad, y formularon votos por impulsar esos nexos en concordancia con la asociación estratégica integral, las regulaciones internacionales y leyes de cada país.También exhortaron a promover las relaciones económicas, con medidas concretas como perfeccionar los mecanismos de cooperación existentes y desplegar con eficiencia el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática.Los dos dirigentes apreciaron, además, el papel del Comité Intergubernamental para la colaboración en la economía-comercio y ciencia-técnica, y acordaron mejorar las actividades de ese panel.Al mismo tiempo, coincidieron en la necesidad de elevar la eficiencia del Grupo binacional de trabajo de alto nivel en la implementación de los proyectos prioritarios, como los referidos a los sectores de industria, electricidad, minería, agricultura, telecomunicaciones e infraestructura de transporte urbano.Además, ratificaron la determinación de trabajar de conjunto en la construcción del Centro de Ciencia y Tecnología Nucleares en Vietnam y el desarrollo de los recursos humanos en esa esfera.Con respecto a la asistencia en la explotación gasífera, se comprometieron a continuar respaldando los negocios de las empresas de cada país en el territorio del otro, así como a desarrollar la cooperación en los ámbitos potenciales como refinería, petroquímica y generación de termoelectricidad a partir de gas.Rusia suministrará a Vietnam gas natural licuado y ayudará al país indochino en la construcción de la infraestructura y la producción de combustibles para los motores que operan con gas.Los dirigentes también acordaron ampliar la perforación y explotación de gas en la plataforma continental vietnamita, en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (UNCLOS) de 1982.Además, manifestaron el apoyo a la próxima construcción por el grupo ruso Gazprom de un generador de electricidad a partir de gas en la provincia centrovietnamita de Quang Tri, y a similares planes de la empresa NOVATECH en la localidad cercana de Binh Thuan.Ambas partes destacaron también las potencialidades de cooperación eléctrica e identificaron medidas destinadas a impulsar la producción en Vietnam de vehículos de transporte.Por otro lado, coincidieron en que la simplificación de los procedimientos administrativos, la eliminación de las barreras técnicas y el reconocimiento mutuo de los estándares de higiene alimentaria abrirán nuevas oportunidades para el intercambio bilateral de productos agrícolas, silvícolas y acuícolas.A la vez, subrayaron la importancia de optimizar y diversificar las formas de cooperación en el sector de finanzas-crédito, y de ampliar el uso de las respectivas monedas nacionales en las transacciones bilaterales.Los dirigentes compartieron su interés en el fortalecimiento de los nexos en ciencia-tecnología y educación-formación, y abogaron por promover las actividades del Centro de investigación científica y tecnológica tropical.Al mismo tiempo, acordaron impulsar la asistencia en el uso del espacio cósmico para fines pacíficos, precisando que en el horizonte visible utilizarán y desarrollarán en conjunto el sistema de localización satelital GLONASS de Rusia.Phu Trong y Putin también reconocieron el crecimiento de las relaciones en los renglones de cultura y turismo, así como los nexos interlocales, y destacaron la contribución de las comunidades de vietnamitas residentes en Rusia y viceversa a la preservación y promoción de la amistad entre ambos pueblos.Al cierre de las conversaciones, los dirigentes presenciaron la firma de numerosos acuerdos de cooperación.En cuanto a los asuntos regionales e internacionales de interés mutuo, ratificaron el apoyo a un orden global multipolar, más democrático y equitativo, y basado en la cooperación entre los países y organizaciones, las regulaciones unánimes para los estados, la supremacía de las leyes universales y el papel de las Naciones Unidas como centro coordinador de los lazos políticos por todo el mundo.Tras reiterar que la estructura de seguridad internacional es comprensiva e inseparable, afirmaron la oposición a la garantía de la seguridad de un país por el perjuicio de otra nación, incluida la expansión de las alianzas militar-políticas regionales y globales.Especialmente, manifestaron el apoyo a los principios de igualdad; de respeto a la soberanía, la integridad territorial y los intereses legítimos de los países; de no intervención en los asuntos internos; el no uso de la fuerza o la amenaza y la no aplicación de sanciones unilaterales que infrinjan las leyes internacionales e ignoren el papel de las Naciones Unidas.Además, se comprometieron a trabajar en conjunto para consolidar el protagonismo de la mayor organización mundial como un mecanismo global para el mantenimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.Ambas partes abogaron por intensificar la coordinación ante las Naciones Unidas. Moscú ratificó el respaldo a la candidatura de Hanoi a un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad del mandato 2020-2021.Vietnam y Rusia también apreciaron la importancia y la necesidad de elaborar y aprobar, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, las normas sobre la conducta responsable de los Estados en el espacio cibernético, a fin de garantizar de forma equitativa la seguridad para las partes, la soberanía sobre la infraestructura informativa en sus respectivos territorios y la no intervención en los asuntos interiores.Asimismo, formularon votos por rubricar próximamente un acuerdo intergubernamental para la implementación de la Declaración conjunta sobre la cooperación en la garantía de la seguridad cibernética, validada en noviembre pasado.También expresaron el deseo de continuar la asistencia en los marcos bilateral y multilateral para combatir los crecientes riesgos del uso de la tecnología para fines criminales y terroristas, entre ellos el daño a la seguridad nacional.Por otro lado, Hanoi y Moscú rechazaron cualquier intento de reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial y tergiversar el papel de la Unión Soviética en la victoria contra el fascismo, a la vez que evaluaron que la divulgación del fascismo y la discriminación racial es peligrosa e inaceptable.Phu Trong y Putin compartieron la postura sobre la importancia de los esfuerzos globales en la lucha antiterrorista, poniendo énfasis en el rol de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad.Tras manifestar la oposición a la intervención en los asuntos internos de los estados soberanos so pretexto del combate contra el terrorismo y el extremismo, ambas partes ratificaron el deseo de incrementar la cooperación en la lucha contra los actos terroristas, crímenes organizados transnacionales, el narcotráfico, la corrupción y otros desafíos de seguridad.Por su parte, Hanoi aplaudió los esfuerzos de Moscú para combatir el terrorismo y buscar soluciones políticas para la crisis de Siria en concordancia con las leyes internacionales.Mientras, Rusia se comprometió a coadyuvar a Vietnam en la formación del personal para las operaciones de paz de las Naciones Unidas.Además, los dirigentes pusieron de relieve la importancia de coordinar estrechamente en los foros multilaterales y los asuntos de seguridad globales, entre ellos el desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva.Asimismo, manifestaron sus preocupaciones sobre el posible inicio de una carretera armamentista en el espacio cósmico, y en ese sentido exhortaron a cumplir de manera seria las regulaciones vigentes acerca del uso del universo con fines pacíficos.También aseguraron el compromiso de no ser la primera parte en desplegar armas en el espacio extraterrestre y llamaron a los países con potencialidades a asumir igual postura.En las conversaciones, Phu Trong y Putin expresaron, además, el respaldo a los esfuerzos globales para fortalecer el marco legal contra el terrorismo y el uso de armas de destrucción masiva con fines terroristas.Al mismo tiempo, ratificaron el apoyo a las acciones e iniciativas para cumplir la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción.Hanoi aplaudió la conclusión por parte de Moscú de las armas químicas, hecho que contribuyó de manera importante en la construcción de un mundo libre de esas amenazas.Además, expresaron la voluntad de desplegar de forma eficiente la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, de impulsar la conectividad económica en Asia-Pacífico y de proteger y promover los derechos humanos.Por otro lado, coincidieron en que las disputas fronterizas y soberanas en Asia-Pacífica deben ser resueltas por las partes vinculadas con medios pacíficos, sin el uso de la fuerza o la amenaza de utilizarla, con apego a las regulaciones internacionales, sobre todo la UNCLOS.Ambas partes llamaron a cumplir de manera seria la Declaración sobre la conducta de las partes en el Mar del Este y a establecer cuanto antes un código al respecto.También formularon votos por continuar los esfuerzos para construir en Asia-Pacífico una estructura de seguridad equitativa e inseparable, abierta, inclusiva, transparente y basada en las leyes universales.Los dos dirigentes manifestaron, además, el respaldo al protagonismo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en los asuntos clave de Asia-Pacífico, y acordaron incrementar la coordinación en los foros multilaterales regionales. Vietnam afirmó su apoyo al desarrollo de las relaciones entre Rusia y el bloque comunitario.Phu Trong y Putin también compartieron el deseo de establecer nexos de beneficio mutuo entre la ASEAN y la Unión Económica Euroasiática, y apreciaron la iniciativa de Moscú sobre el establecimiento de la Asociación Gran-Euroasiática.Además, reconocieron la efectiva asistencia recíproca en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y abogaron por impulsar la colaboración para desplegar los resultados de la Reunión de Líderes Económicos del APEC en 2017. – VNA