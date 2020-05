En el debate en la Asamblea Nacional de Vietnam (Fuente: VNA)

Diep Nang Binh, abogado de la oficina legal de Tinh Thong Luat, señaló que se han promovido los derechos de los pequeños y que el Partido Comunista y el Estado han seguido brindando lo mejor para los niños, incluida la constante revisión y ajuste de las leyes y políticas para adaptarse a los nuevos requisitos que surgen en el trabajo de protección y educación infantil.Al mismo tiempo, señaló las deficiencias en el trabajo, citando informes del equipo de supervisión de la ANV sobre el abuso de menores, la gran cantidad de pequeños que tienen que trabajar, la situación de los niños abandonados o el matrimonio infantil.El abogado señaló que una serie de disposiciones en la Ley de Niños y otras leyes relacionadas no se han aplicado plenamente debido a la falta de orientación oportuna y específica, y los castigos por violaciones no son lo suficientemente estrictos como para disuadirlos.Además, la inversión en protección infantil no satisface actualmente las necesidades de cuidado y educación infantil, valoró.Se necesitan más esfuerzos concertados para mejorar la protección de los niños, dijo Binh, y recomendó promover la comunicación, la educación y las consultas sobre protección infantil dirigidas tanto a los padres como a los familiares y a los niños Llamó a invertir en servicios de protección infantil, particularmente aquellos que ayudan a detectar, prevenir e interferir urgentemente en casos en que los niños están bajo amenaza de abuso y violencia.Además de los servicios públicos prestados por el Estado, es necesario alentar los servicios privados en este campo bajo estricta supervisión, sugirió.Nguyen Viet Phuong, profesor de la Universidad de Hanoi, opinó que el rápido desarrollo de la tecnología de la información que genera crímenes complicados de alta tecnología ha puesto a los niños bajo el creciente riesgo de abuso, mientras que Vietnam aún no tiene regulaciones legales en este campo.Asimismo, instó a la rápida construcción de documentos legales al respecto.El tema de la seguridad para los niños, especialmente en los lugares públicos, las escuelas, la sociedad y el ciberespacio, debe ser el centro de atención, con el fin de reducir el abuso infantil, expresó./.