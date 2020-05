Abierta al tráfico vía arterial de ciudad vietnamita de Hai Phong (Fuente local)

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La carretera Bac Son - Nam Hai ha quedado abierta hoy al tráfico con el objetivo de conectar el este y el oeste de la ciudad portuaria norvietnamita de Hai Phong.La construcción de la carretera comenzó en diciembre de 2013 como parte del proyecto de desarrollo del transporte urbano de Hai Phong, con una inversión total de 251,55 millones de dólares, incluidos más de 175,09 millones de dólares en Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) del Banco Mundial (BM) y casi 76,46 millones de dólares procedentes del presupuesto local.En su discurso pronunciado en la ceremonia de apertura, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Xuan Binh, agradeció a los gobiernos de Vietnam y Japón, así como a la cooperación estrecha y efectiva del BM para hacer posible la construcción de la carretera.Manifestó su anhelo de que la colaboración entre Hai Phong y el Banco Mundial crezca aún más con la ciudad vietnamita como un socio confiable y efectivo.Se espera que el proyecto reduzca el tiempo de viaje entre el distrito oriental de Hai An y su similar occidental de An Duong y mejore la accesibilidad urbana entre las localidades de Kien An, Le Chan y Ngo Quyen.El proyecto también incluye la construcción de secciones críticas de infraestructura vial para facilitar el desarrollo futuro de la ciudad, la mejora de los servicios públicos de autobuses y el desarrollo de capacidades en el transporte./.